Kronospan a finalizat achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență. Ce se întâmplă cu locurile de muncă

Publicat

acum O oră

Kronospan a finalizat, în data de 18 noiembrie 2025, achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență.

Informația cu privire la obținerea aprobării finale a fost publicată în urmă cu câteva zile de Holzkurier.com.

Kronospan a transmis un mesaj către clienți în care îi asigură că fabrica își va continua operațiunile complet sincronizată cu noul proprietar.

De asemenea, reprezentanții Kronospan au dat asigurări legate de continuitatea activității fabricii și păstrarea locurilor de muncă existente.

Consiliul Concurenţei din România anunțase încă din iunie că a autorizat tranzacţia prin care Kronospan Holdings South Limited intenţiona să preia ZG Timber Sebeș SRL de la grupul german Ziegler Group.

Procedura a fost complet finalizată abia în noiembrie.

Vezi și Kronospan a cumpărat fabrica Ziegler din Sebeș, fosta Holzindustrie Schweighofer. Ce se întâmplă cu locurile de muncă

Reamintim că Grupul Ziegler a intrat în insolvenţă în urmă cu aproape un an. Este vorba despre compania care deţine fosta fabrică din Sebeş a HS Timber, cunoscută în trecut drept Holzindustrie Schweighofer.

În 2023, compania austriacă HS Timber, fostă Schweighofer, a vândut fabrica din Sebeş, atunci cu 650 de angajaţi, grupului german Ziegler, constructor de case de lemn.

Divizia de fabrici de cherestea a Grupului Ziegler mai deţine unităţi de producţie în Germania şi Suedia.

La finele anului 2019, grupul austriac Holzindustrie Schweighofer a anunţat că adoptă un nume şi o imagine nouă şi devine HS Timber Group, iar fabricile Grupului – cele trei fabrici de cherestea (Sebeş, Rădăuţi, Reci) şi fabrica de panouri din lemn masiv din România (Siret), împreună cu fabrica de cherestea din Germania (Kodersdorf) – vor funcţiona sub numele de HS Timber Productions. Fabrica de panel din România (Comăneşti) funcţionează sub numele de HS Baco Panels.

Kronospan este o companie din industria prelucrării lemnului din Austria, cu fabrici producătoare de panouri din lemn în Europa şi China. Compania a intrat pe piaţa din România în anul 1999 când a deschis o firmă de import. În 2004 a achiziţionat de la Gruppo Frati fabrica de la Sebeş care produce PAL (plăci aglomerate din lemn) şi MDF (medium-density fibreboard) pentru industria mobilei, într-o tranzacţie de 250 milioane de euro.

