Ministrul Sănătății anunță extinderea listei de medicamente compensate. În ce domenii s-au introdus tratamente noi

acum 34 de secunde

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că lista medicamentelor compensate se extinde cu 41 de medicamente noi și cu indicații lărgite pentru alte 10. Potrivit acestuia, scopul este de a acoperi mai multe boli care necesită tratament.

Alexandru Rogobete a susținut joi după-amiază o conferință de presă în care a prezentat modificări importante la lista medicamentelor compensate în România, scrie Mediafax.

Ministrul Sănătății a anunțat atât introducerea unor medicamente noi, cât și extinderea indicațiilor pentru unele aflate deja pe listă. Rogobete a precizat că 41 de medicamente intră în premieră în sistemul de compensare, iar pentru alte 10 se lărgește aria terapeutică în care pot fi prescrise și decontate.

Acest lucru înseamnă că mai mulți pacienți vor putea beneficia de tratamente fără să plătească integral prețul lor. Noua actualizare reprezintă una dintre cele mai consistente extinderi din ultimii ani.

„Discutăm despre toate categoriile de medicamente, atât medicamente în regim biosimilar biogeneric, molecule care au aceeași activitate terapeutică și care vin în completare a celor inovative aflate pe listă”, a afirmat Rogobete.

De asemenea, sunt incluse și „molecule inovative care au aprobare de cost volum încă din anul 2022 și așteaptă compensarea”, precum și medicamente noi al căror preț a scăzut recent.

Alexandru Rogobete a spus că aceste medicamente acoperă tratamente pentru o gamă largă de boli.

„Principalele afecțiuni pentru care se adresează aceste 41 de medicamente sunt bolile cardio și cerebrovasculare, bolile metabolice, oftalmologice, bolile inflamatorii și autoimune”, a declarat el, adăugând că sunt vizate și „bolile rare, bolile oncologice și pacienții cu virusul HIV”.

Prin aceste completări făcute de Ministerul Sănătății, pacienții care până acum nu aveau opțiuni compensate vor putea accesa tratamente esențiale.

În ce domenii s-au introdus tratamente noi

Alexandru Rogobete a precizat într-o postare pe pagina sa de Facebook că „prin această extindere, pacienții cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice și infecțioase primesc opțiuni terapeutice moderne”.

Extinderea acoperă mai multe domenii medicale.

În oncologie, noile tratamente includ terapii pentru:

  • cancer mamar în stadiu avansat sau metastatic,
  • cancer colorectal metastazat,
  • cancer de prostată avansat și metastatic,
  • cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat,
  • cancer tiroidian medular avansat,
  • melanom uveal,
  • mielom multiplu recidivat și refractar,
  • leucemie,
  • cancer de tract biliar.

În neurologie, lista include tratamente pentru:

  • migrenă,
  • epilepsie,
  • miastenia gravis

În reumatologie sunt incluse terapii pentru:

  • artrita psoriazică,
  • spondiloartrită axială.

În dermatologie, pacienții beneficiază de tratamente pentru:

  • dermatita atopică

În pneumologie, pentru:

  • astm bronșic sever,
  • boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC).

Noile opțiuni terapeutice se extind și în endocrinologie, cu tratamente pentru:

  • hipercolesterolemie primară,
  • dislipidemie mixtă

În oftalmologie, pacienții vor beneficia de tratamente pentru:

  • degenerescență maculară neovasculară
  • edem macular diabetic

În hematologie sunt incluse terapii pentru:

  • trombocitopenie severă.

Pediatria include, conform ministrului, tratamente pentru acondroplazie.

Ariile multidisciplinare, precum cardiologia și neurologia, beneficiază de terapii pentru amiloidoză cu transtiretină și hipertensiune esențială.

Totodată, lista extinsă include tratamente gastroenterologice pentru colită ulcerativă, alergologice pentru angioedem ereditar și infecțioase, cu noi combinații medicamentoase pentru tratamentul infecției HIV.

sursa: mediafax

