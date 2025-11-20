Horațiu Botoga, fost elev al Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, locul I la Campionatul Militar de Judo

Un fost elev al Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia a câștigat locul I la Campionatul Militar de Judo pentru Instituții de Învățământ Militar, etapa finală pe Ministerul Apărării Naționale.

Este vora despre Horațiu Botoga, student al Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân”. Acesta a obținut locul I la categoria 66 de kilograme.

Horațiu (în centrul fotografiei), alături de alți doi colegi din cadrul Academiei, au fost coordonați de căpitan Cernat Victor și locotenent Ghioca Viorel.

Ei au obținut următoarele premii:

Locul I – categoria 57 kg – sd. Matei Alexandra Maria

Locul I – categoria 66 kg – sd. sg. Botoga Horațiu

Locul II – categoria 100 kg – sd. sg. maj. Țipu Adelin Sorin

Horațiu Botoga este din Alba iulia și face judeo din clasa I. El va termina Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” anul viitor.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News