Eveniment
Horațiu Botoga, fost elev al Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, locul I la Campionatul Militar de Judo
Un fost elev al Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia a câștigat locul I la Campionatul Militar de Judo pentru Instituții de Învățământ Militar, etapa finală pe Ministerul Apărării Naționale.
Este vora despre Horațiu Botoga, student al Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân”. Acesta a obținut locul I la categoria 66 de kilograme.
Horațiu (în centrul fotografiei), alături de alți doi colegi din cadrul Academiei, au fost coordonați de căpitan Cernat Victor și locotenent Ghioca Viorel.
Ei au obținut următoarele premii:
- Locul I – categoria 57 kg – sd. Matei Alexandra Maria
- Locul I – categoria 66 kg – sd. sg. Botoga Horațiu
- Locul II – categoria 100 kg – sd. sg. maj. Țipu Adelin Sorin
Horațiu Botoga este din Alba iulia și face judeo din clasa I. El va termina Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” anul viitor.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.