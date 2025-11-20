Connect with us

Eveniment

Comunicat Adrian Bara: Reparăm o nedreptate față de moți. Inițiativă pentru continuarea acordării reducerilor la taxe și impozite

Publicat

acum 4 secunde

Comunicat: Deputatul social-democrat Adrian Bara a pregătit o inițiativă legislativă prin care familiile din zona Munților Apuseni să beneficieze în continuare de reducerea cu 50% a taxelor și impozitelor locale.

Premierul PNL, Ilie Bolojan, a inclus în pachetul doi de măsuri de reformă eliminarea sumelor destinate susținerii acestor facilități, lăsând povara pe administrațiile locale, dacă doresc să ofere aceste reduceri.

Potrivit O.G. nr. 27/1996, locuitorii din Munții Apuseni și din Rezervația Biosferei „Delta Dunării” beneficiază de o serie de facilități menite să compenseze problemele economice cu care se confruntă aceste zone.

Astfel, persoanele fizice care au domiciliul și care locuiesc efectiv în 24 de localități din județul Alba, în zona Munților Apuseni, beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale.

„Ca parlamentar al Țării Moților voi lupta pentru a corecta această nedreptate și am pregătit o inițiativă legislativă pe care o voi depune în parlament.

Oamenii din Apuseni au dreptul să beneficieze de reducerea taxelor și impozitelor locale pentru că locuiesc într-o zonă defavorizată, cu mari probleme economice.

Din păcate, premierul Ilie Bolojan nu înțelege cât de important este acest sprijin pentru comunele și orașele din Munții Apuseni, care se confruntă cu o depopulare accentuată.

În contextul în care taxele și impozitele locale vor crește foarte mult la începutul anului viitor, reducerea de 50% de care beneficiază acești oameni este vitală.

Premierul Bolojan și liberalii doresc ca fondurile necesare acoperirii acestor facilități să nu mai fie acordate din bugetul de stat, ceea ce înseamnă automat eliminarea facilităților deoarece administrațiile locale nu vor avea fondurile necesare pentru a prelua acest efort financiar în bugetul local”, a spus deputatul Adrian Bara.

Parlamentarul are deja susținerea colegilor săi, deputați și senatori social-democrați, care reprezintă zone afectate de măsura Guvernului Bolojan, sperând să obțină susținerea tuturor parlamentarilor de Alba și a primarilor din Munții Apuseni.

„Fac un apel la toți parlamentarii de Alba să colaborăm și să susținem împreună corectarea acestei nedreptăți față de familiile din Munții Apuseni.

Am deja o susținere parlamentară din partea colegilor mei social democrați, care reprezintă zone afectate de această măsură, am susținerea primarilor social-democrați din Apuseni și sper să obțin susținerea tuturor primarilor din Țara Moților.

Trebuie să înțelegem cu toții că în problemele vitale ale oamenilor, nu contează culoare politică sau divergențele politice, ci trebuie să colaborăm pentru binele celor care ne-au oferit încrederea și votul”, a spus Adrian Bara.

Medicul stomatolog Adrian Bara, originar din Roșia Montană, este parlamentarul Țării Moților, fiind singurul moț din județul Alba care reprezintă Munții Apuseni în Parlamentul României.

