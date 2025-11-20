FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat

Încep lucrările pentru transformarea zonei lacului Chereteu din Blaj, într-un parc tematic. Primarul Gheorghe Valentin Rotar a anunțat semnarea contractului.

Parcul va fi amenajat cu spații pentru activități comunitare, culturale și de relaxare, infrastructură verde și facilități ecosistemice.

”Am semnat astăzi, împreună cu câștigătorul licitației, Asocierea SC Total NSA AG Construct SRL & SC Pro Hart Group SRL, contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu.

Proiectul „Reconversia funcțională a zonei Lacului Chereteu”, derulat pe fonduri europene, prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, este în valoare totală de 27.035.729,33 lei.

Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în data de 15 ianuarie 2026.

Termenul de execuție este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor”, a anunțat primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Mai jos, cum arată zona lacului Chereteu acum:

Parc tematic lac Chereteu Blaj. Ce include proiectul

zonă de promenadă, losir, meditație;

piațetă acces amfiteatru;

amfitreatru;

rampă acces foisor;

foișor;

centru cultural;

piațetă foișor;

gradene;

piațeta acces centru cultural;

parcare centru cultural;

parc tematic senzorial;

altar senzorial;

zona dezvoltare motricitate cu mobilier din lemn;

grup sanitar și spatiu pentru întreținere;

observatoare fauna, flora, mediul acvatic și aerian;

facilități pentru servicii ecosistemice cultural – terapeutice;

amenajare peisagistică;

parc terapeutic pe apă;

habitat pentru viețuitoare acvatice;

insule plutitoare;

sistem aerare corp apă-lac;

amenajare plante acvatice.

Proiectul are ca obiectiv revitalizarea unei zone urbane subutilizate prin reconversia spațiului într-un areal multifuncțional, destinat comunității locale, activităților culturale, recreative și ecologice.

