Cine va fi adversara României în semifinalele barajului de calificare la CM de fotbal din 2026. S-au stabilit echipele
România va juca împotriva Turciei în semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.
Tragerea la sorți de joi de la Zurich a adus României un duel cu un adversar foarte greu.
Meciul va avea loc în deplasare, la Istanbul, în data de 26 martie 2026, unde atmosfera va fi cel mai probabil infernală.
Dacă tricolorii vor trece de Calhanoglu și compania, atunci va urma o finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.
Cum arată duelurile din semifinalele barajului de calificare la CM 2026
- Danemarca – Irlanda de Nord
- Turcia – România
- Ucraina – Suedia
- Italia – Irlanda de Nord
- Cehia – Irlanda
- Slovacia – Kosovo
- Polonia – Albania
- Țara Galilor – Bosnia
Cum se va juca în finale
- Italia / Irlanda de Nord – Țara Galilor / Bosnia
- Ucraina / Suedia – Polonia / Albania
- Turcia / România – Slovacia / Kosovo
- Danemarca / Irlanda de Nord – Cehia / Irlanda
