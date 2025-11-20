Cine va fi adversara României în semifinalele barajului de calificare la CM de fotbal din 2026. S-au stabilit echipele

România va juca împotriva Turciei în semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

Tragerea la sorți de joi de la Zurich a adus României un duel cu un adversar foarte greu.

Meciul va avea loc în deplasare, la Istanbul, în data de 26 martie 2026, unde atmosfera va fi cel mai probabil infernală.

Dacă tricolorii vor trece de Calhanoglu și compania, atunci va urma o finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Cum arată duelurile din semifinalele barajului de calificare la CM 2026

Danemarca – Irlanda de Nord

Turcia – România

Ucraina – Suedia

Italia – Irlanda de Nord

Cehia – Irlanda

Slovacia – Kosovo

Polonia – Albania

Țara Galilor – Bosnia

Cum se va juca în finale

Italia / Irlanda de Nord – Țara Galilor / Bosnia

Ucraina / Suedia – Polonia / Albania

Turcia / România – Slovacia / Kosovo

– Slovacia / Kosovo Danemarca / Irlanda de Nord – Cehia / Irlanda

