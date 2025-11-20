Connect with us

Educație

Criza de profesori de științe în școli: unele ore sunt ținute de pensionari sau studenți. Ce soluții propune ministrul Educației

Publicat

acum 2 ore

Criza de profesori de științe în școli. Ministrul Educației, Daniel David, explică de ce nu mai vin tinerii în sistem și identifică și unele soluții. Acestea se referă la un statut mai bun, salarii atractive și dublă specializare.

Lipsa profesorilor de științe, mai ales a celor de fizică, se resimte tot mai puternic în școli. Daniel David a explicat miercuri că, deși orele sunt acoperite, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna cu titulari, notează Mediafax.

„Sigur că orele sunt acoperite, dar este drept: nu întotdeauna cu titulari sau cu suplinitori. Uneori avem la plata cu ora. Sunt ținute de pensionari… sunt ținute de studenți în domeniu”, a precizat ministrul.

Lipsa dascălilor calificați nu este o problemă izolată a României, consideră David: „Avem un număr mai mic de studenți în zona științelor față de acum 15-20 de ani. Dar acest lucru nu se întâmplă doar în România”.

Cariera didactică, mai puțin atractivă. Soluții

Oficialul a subliniat și că opțiunile profesionale pentru absolvenții de științe s-au diversificat în ultimii ani, ceea ce face mai puțin atractivă cariera didactică: „Astăzi sunt mult mai multe opțiuni decât acum 20 de ani, oferite de diverse companii și firme din țară”.

Ca soluție, ministrul consideră esențială repoziționarea profesiei didactice. „Statutul cadrului didactic trebuie să crească. Elementul este salariul mediu brut pe economie pentru debutant”, a explicat el, sugerând că salariile mai mari ar putea atrage tinerii către învățământ.

Ministrul a amintit și că schimbările din sistem trebuie să meargă dincolo de aspectele salariale: „Alături de alte reforme pe care trebuie să le facem”, a adăugat el, fără să detalieze ce măsuri suplimentare sunt avute în vedere.

Dubla specializare

Una dintre direcțiile concrete anunțate de David este introducerea dublei specializări didactice. Soluția este folosită deja în alte sisteme educaționale europene.

„Este foarte important în zona științelor să intrăm în modelul care există și în alte țări la care noi ne raportăm, și anume să învățăm să predăm pe arii curriculare mai largi. Iar acest lucru îl putem face inclusiv cu dublă specializare didactică”, a explicat ministrul.

El a menționat că va încuraja universitățile să dezvolte programe de formare în acest sens: „Voi încuraja universitățile să dezvolte astfel de programe”.

Daniel David a precizat că direcțiile de schimbare pentru perioada următoare sunt deja stabilite. „Reformele sunt cele care sunt descrise în raportul QX. Multe lucruri care s-au întâmplat până acum au fost mai degrabă măsuri fiscal-bugetare, dar sigur au fost și reforme”, a spus ministrul.


