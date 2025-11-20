Connect with us

VIDEO: Cabanierii din Luncile Prigoanei și Poarta Raiului reabilitează pe banii lor drumul spre pârtiile de schi din Șureanu

acum O oră

Cabanierii din Luncile Prigoanei și Poarta Raiului reabilitează pe banii lor drumul spre pârtiile de schi din Șureanu. În lipsa unei implicări din partea autorităților, proprietarii de cabane și unități turistice din Luncile Prigoanei și Poarta Raiului s-au mobilizat și au început reabilitarea, pe cont propriu, a drumului forestier dintre barajul Oașa și pârtiile Domeniului Schiabil Șureanu. 

Antreprenorii din turism au decis să nu mai aștepte implicarea CJ Alba și a primăriei Șugag și să acționeze pe cont propriu. Cu ajutorul basculantelor, al unui autogreder și al unui utilaj de nivelat și bătătorit, lucrările au început în zona dinspre Șureanu.

Cabanierii doresc astfel să asigure accesul către zonele turistice montane, în special în perspectiva sezonului de iarnă, când traficul către domeniul schiabil se intensifică considerabil.

Traseul dintre barajul Oașa și pârtiile de la Șureanu reprezintă o arteră esențială pentru dezvoltarea turismului montan în zonă. Starea precară a drumului forestier afectează nu doar accesul turiștilor ci și activitatea economică a pensiunilor, cabanelor și a celorlalte facilități turistice din zonă.

sursa, foto: Facebook (Thomas C., Domeniul Schiabil Șureanu)

