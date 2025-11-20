Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației

Ministrul Educației, Daniel David, a făcut noi precizări despre fondurile pentru bursele studenților. Este vorba despre finanțare din fonduri europene.

Acesta a anunțat că a fost discuții între ministere privind stabilirea procedurii pentru aprobarea Comisiei Europene.

„Cred că vestea cea mai bună este că astăzi (n. red miercuri, 19 noiembrie) a avut loc o discuție la nivel de experți între Ministerul Educației și Cercetării și MIPE, ministerul care se ocupă cu fonduri europene. Am identificat fondurile pentru a putea susține bursele studenților din fonduri europene”, a spus ministrul Educației, în raportul săptămânal prezentat pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a precizat că este vorba despre o sumă de circa 60 de milioane de euro pentru susținerea burselor sociale, de performanță și excelență.

„Începem demersurile în două variante: să creăm procedurile în cadrul ministerului, să obținem aprobarea Comisiei. Eu sunt optimist că din 1 ianuarie vom aduce în jur de 60 de milioane de euro. O să vedem, nu spun o sumă precisă.

Este o sumă consistentă care va contribui la bursele sociale, astfel încât mulți din banii care sunt acum investiți de minister și de universități în bursele sociale să poată să meargă să susțină și burse, mai multe burse de performanță, burse de excelență. Iar fondurile specifice universităților, din veniturile proprii, să poată să fie duse și în zona studenților care nu sunt eligibili prin noile reglementări. Mă refer, de exemplu, la studenții cu taxe sau să acopere 12 luni și nu 10 luni bursa pe parcursul anului”, a spus David.

