Programul de sărbători la Centrul de Transfuzie Alba: stocul de sânge este depășit, donatorii vor fi acceptați în număr redus

Publicat

acum O oră

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba va accepta donatori în număr redus în perioada 22-24 decembrie.

"Având în vedere stocul de sânge excedentar, următorii donatori vor fi acceptați în număr mai mic la donare, în perioada 22.12.2025-24.12.2025.

  • cu grupa O pozitiv
  • cu grupa A pozitiv
  • cu grupa B pozitiv
  • donatorii aflați la prima donare

Program de sărbători

  • 25.12.2025 - 28.12.2025 - ÎNCHIS
  • 29.12.2025-31.12.2025 - DESCHIS
  • 01.01.2026-04.01.2026 - ÎNCHIS
  • 05.01.2026 - DESCHIS
  • 06.01.2026-07.01.2026 -ÎNCHIS
  • 08.01.2026-09.01.2026 -DESCHIS
