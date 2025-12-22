Eveniment
Programul de sărbători la Centrul de Transfuzie Alba: stocul de sânge este depășit, donatorii vor fi acceptați în număr redus
Centrul de Transfuzie Sanguină Alba va accepta donatori în număr redus în perioada 22-24 decembrie.
"Având în vedere stocul de sânge excedentar, următorii donatori vor fi acceptați în număr mai mic la donare, în perioada 22.12.2025-24.12.2025.
- cu grupa O pozitiv
- cu grupa A pozitiv
- cu grupa B pozitiv
- donatorii aflați la prima donare
Program de sărbători
- 25.12.2025 - 28.12.2025 - ÎNCHIS
- 29.12.2025-31.12.2025 - DESCHIS
- 01.01.2026-04.01.2026 - ÎNCHIS
- 05.01.2026 - DESCHIS
- 06.01.2026-07.01.2026 -ÎNCHIS
- 08.01.2026-09.01.2026 -DESCHIS
