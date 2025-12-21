Romsilva: A scăzut volumul tăierilor ilegale în pădurile de stat. Care este valoarea pagubelor, în primele 9 luni ale anului

Volumul tăierilor ilegale în pădurile proprietatea publică a statului a fost de 13.315 metri cubi (mc), în primele nouă luni ale anului 2025, în scădere cu 10% fața de aceeași perioadă din 2024, când s-au consemnat 14.671 mc, potrivit datelor furnizate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, administratorul pădurilor statului. Potrivit regiei, valoarea pagubelor depășește 6 milioane de lei.

Datele Romsilva arată că s-au întocmit procese verbale de constatare a infracțiunilor pentru 9.127 mc tăiați ilegal, pentru 6 mc s-au stabilit contravenții, în timp ce 4.137 mc au fost imputați personalului silvic, scrie Agerpres.

Citește și Romsilva: Populația poate cumpăra lemn pentru foc prin intermediul unui magazin online. Prețurile pentru un metru cub

„În urma controalelor au fost aplicate 29 de sancțiuni, din care 24 de sancțiuni s-au lăsat cu desfacerea a contractului de muncă”, a transmis recent directorul general al regiei, Jean Vișan.

Potrivit sursei citate, valoarea totală a pagubelor provenite din tăieri ilegale și pășunat abuziv se ridică, în primele nouă luni ale anului, la 6,13 milioane lei.

„Au fost efectuat aproape 9.000 de controale de fond în cantoanele silvice și 1.100 de controale parțiale și 78.000 de acțiuni de prevenire și combatere a sustragerilor de lemn, inclusiv acțiuni cu Poliția Română, cu Jandarmeria, fiind constatate 3.100 de infracțiuni și aplicate peste 2.000 de sancțiuni contravenționale. De la începutul anului au fost înregistrate, din păcate, și șapte cazuri de agresiune asupra personalului silvic. Toate aceste cazuri au fost sesizate organelor de cercetare penală”, a precizat Vișan.

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva administrează 4,2 milioane hectare păduri, din care 3,13 milioane hectare pădure proprietate publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și pentru 1 milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate, asigură servicii silvice. De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și naturale, precum și 12 herghelii de stat.

Toate pădurile proprietate publică a statului dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News