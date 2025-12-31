Când intră pensiile pe ianuarie 2026: Se va înregistra o întârziere  din cauza minivacanței și a noului an bugetar

Când intră pensiile pe ianuarie 2026: se va înregistra o întârziere din cauza minivacanței, anunță autoritățile.

Concret, din cauza zilelor libere, sumele necesare plății pensiilor vor fi virate în conturile Poștei Române pe data de 5 ianuarie.

Urmează apoi alte două zile libere: 6 ianuarie (marți), când e Boboteaza și 7 ianuarie (miercuri), când se sărbătorește Sfântul Ioan Botezătorul.

În aceste condiții, distribuirea către beneficiari va începe abia de joi, 8 ianuarie.

„Casa Națională de Pensii ne-a transmis că sumele vor fi virate în conturile Companiei Naționale Poșta Română la data de 5 ianuarie, urmând ca distribuirea banilor către destinatari să înceapă de joi, 8 ianuarie, în contextul în care 6 și 7 ianuarie sunt zile libere legale pentru angajați”, a transmis Ștefan Valentin, director general al Poștei Române, pentru Digi24.ro.

În România, pensionarii pot încasa pensia fie în numerar, la domiciliu, fie prin cont bancar sau card, iar termenele de plată diferă în funcție de metoda aleasă.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), plata pensiei pe card sau cont curent se face în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13.

Aproximativ 2,5 milioane de pensionari au ales să primească pensiile pe card.

Când intră pensiile pe ianuarie 2026

Poștașii aduc pensiile la domiciliul beneficiarilor, de regulă, în fiecare lună, în intervalul 1-15 din luna respectivă.

Pensionarii care încasează pensia în numerar prin Poșta Română beneficiază de distribuire în intervalul 1-15 ale lunii, direct la domiciliu, în funcție de logistica și programul oficiilor poștale.

Reprezentanții Poștei Române au precizat pentru Digi24 că în mod obișnuit, banii destinați pensiilor sunt virați către Poșta Română cu câteva zile înainte de sfârșitul lunii (de obicei pe 27 - 28 ale lunii), ceea ce permite planificarea și organizarea distribuției.

În schimb, la început de an, Guvernul, prin Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și Casele Județene de Pensii, nu pot vira aceste sume înainte de 1 ianuarie, ceea ce explică decalajul în programul de plată față de restul lunilor.

Pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În caz contrar, pensiile se întorc la casa teritorială de pensii de unde pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată.

Pensionarii care primesc peste 3000 de lei vor plăti impozit și CASS pentru suma ce depășește acest plafon și în 2026.

Pensionarii care au depus cerere de recalculare vor primii banii pe baza calculelor efectuate de reprezentanții caselor de pensii.

