Noile taxe și impozite locale la Alba Iulia, pentru anul 2026, la aprobare în ședința Consiliului Local. Cât vor plăti locuitorii

Noile taxe și impozite locale la Alba Iulia, pentru anul 2026, intră la aprobare în ședința Consiliului Local de marți, 30 decembrie. După stabilirea cadrului legislativ la nivel național, proiectul a fost pus în dezbatere publică, din 19 decembrie.

Impozitele pe proprietăți la Alba Iulia cresc semnificativ în 2026, comparativ cu anul 2025. Este majorată valoarea impozabilă pe baza căreia se calculează impozitul.

Impozitul pe clădiri 2026 la Alba Iulia

Pentru clădiri cu cadre din beton armat și pereți exteriori din cărămidă, valoarea impozabilă crește de la 1.492 lei/mp în 2025 la 2.677 lei/mp în 2026. Majorarea este de aproximativ 80%.

Pentru clădiri-anexă din aceleași materiale, valoarea impozabilă va fi de 535 lei/mp, față de 299 lei/mp în 2025.

Pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. Aceasta se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp.

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea.

Vezi AICI integral noile taxe și impozite locale la Alba Iulia în 2026 și modalitatea de calcul

Impozitul pe teren 2026 la Alba Iulia

Pentru terenurile intravilane, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona A - 9.510 lei/ha (9.006 lei/ha în 2025)

Zona B - 6.635 lei/ha (6.283 lei/ha în 2025)

Zona C - 4.200 lei/ha (3.977 lei/ha în 2025)

Zona D - 2.220 lei/ha (2.102 lei/ha în 2025)

Impozitul auto 2026 la Alba Iulia

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia și norma de poluare, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu o anumită sumă, în funcție de norma de poluare.

Pentru motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturismelor cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv, valoarea fiecărei grupe de 200 cmc va fi:

norma de poluare Non-Euro – Euro 3: 19,5 lei

norma de poluare Euro 4: 18,8 lei

norma de poluare Euro 5: 17,6 lei

norma de poluare Euro 6: 16,5 lei

hibride cu emisii mai mari de 50 gr. CO2/km: 16,2 lei

În prezent, pentru categoriile de autovehicule menționate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma de 8 lei, indiferent de norma de poluare.

Pentru autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc și 2.000 cmc inclusiv, valoarea fiecărei grupe de 200 cmc va fi:

norma de poluare Non-Euro – Euro 3: 29,7 lei

norma de poluare Euro 4: 28,5 lei

norma de poluare Euro 5: 27,6 lei

norma de poluare Euro 6: 25,1 lei

hibride cu emisii mai mari de 50 gr. CO2/km: 24,6 lei

În prezent, impozitul pe mijlocul de transport se calculează prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma de 18 lei, indiferent de norma de poluare.

Pentru autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc și 2.600 cmc inclusiv, valoarea fiecărei grupe de 200 cmc va fi:

norma de poluare Non-Euro – Euro 3: 92,2 lei

norma de poluare Euro 4: 88,6 lei

norma de poluare Euro 5: 82,8 lei

norma de poluare Euro 6: 77,8 lei

hibride cu emisii mai mari de 50 gr. CO2/km: 76,4 lei

Pentru autoturismelor cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc și 3.000 cmc inclusiv, valoarea fiecărei grupe de 200 cmc va fi:

norma de poluare Non-Euro – Euro 3: 182,9 lei

norma de poluare Euro 4: 172,8 lei

norma de poluare Euro 5: 154,1 lei

norma de poluare Euro 6: 151,2 lei

hibride cu emisii mai mari de 50 gr. CO2/km: 149,8 lei

Pentru autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc, valoarea fiecărei grupe de 200 cmc va fi:

norma de poluare Non-Euro – Euro 3: 319,0 lei

norma de poluare Euro 4: 297,3 lei

norma de poluare Euro 5: 294,4 lei

norma de poluare Euro 6: 290,0 lei

hibride cu emisii mai mari de 50 gr. CO2/km: 275,5 lei

