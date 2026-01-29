Connect with us

Simplificarea înregistrării fiscale a sediilor secundare cu salariați, propusă de Ministerul Finanțelor. Proiect în dezbatere

Publicat

acum 3 ore

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat miercuri, 28 ianuarie, în transparență decizională, un proiect de Ordonanță pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru introducerea unor măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit Notei de fundamentare, inițiativa vizează obiectivele guvernamentale de simplificare și debirocratizare a înregistrării fiscale a sediilor secundare care au cel puțin o persoană ce realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor.

MF reamintește că, prin Legea nr. 245/2025, a fost modificat art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, fiind diminuat pragul de la cinci salariați la un singur salariat pentru obligația de înregistrare fiscală a sediilor secundare, transmite CECCAR.

Totodată, a fost introdusă o normă tranzitorie care stabilește un termen de 30 de zile pentru îndeplinirea acestei obligații de către entitățile deja înființate.

Conform datelor furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, aproximativ 400.000 de sedii secundare ar urma să se conformeze noilor prevederi.

În acest context, proiectul de ordonanță propune completarea Codului de procedură fiscală astfel încât, în situația în care un contribuabil are mai multe sedii secundare plătitoare de salarii pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, acesta să fie obligat să desemneze un singur sediu secundar ca sediu secundar desemnat.

De asemenea, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal și mai multe sedii secundare plătitoare de salarii în aceeași unitate administrativ-teritorială cu sediul fiscal, se propune ca declararea și plata impozitului pe veniturile din salarii să se realizeze utilizând codul de identificare fiscală al contribuabilului.

În acest caz, nu mai este necesară înregistrarea fiscală separată a sediilor secundare respective.

Totodată, având în vedere termenul de 30 de zile introdus prin Legea nr. 245/2025, Ministerul Finanțelor propune suspendarea aplicării sancțiunilor contravenționale pentru neînregistrarea sediilor secundare deja existente, prevăzute de Codul de procedură fiscală, pe durata acestui interval de conformare.

Proiectul include și norme tranzitorii pentru contribuabilii care au deja mai multe sedii secundare înregistrate fiscal pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale.

Aceștia vor trebui să notifice organul fiscal cu privire la sediul secundar desemnat și la celelalte sedii secundare.

Codul de identificare fiscală al sediului desemnat va rămâne valabil, iar celelalte coduri vor fi radiate din oficiu de către organul fiscal competent.

În cazul contribuabililor care au unul sau mai multe sedii secundare pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal, proiectul prevede obligația notificării organului fiscal cu privire la toate aceste sedii, în vederea aplicării noilor reguli.

Prin aceste modificări, Ministerul Finanțelor urmărește reducerea birocrației și facilitarea conformării fiscale pentru un număr mare de contribuabili afectați de noile prevederi legale.

Comentează

