Când vor fi obligate primăriile să reducă din posturi și ce se întâmplă cu impozitele locale. Anunțul ministrului Dezvoltării

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, spune că din 2027 administrațiile locale vor fi obligate să reducă din posturi, dacă nu se încadrează în condițiile impuse de măsurile pentru reducerea cheltuielilor. Până atunci, în 2026, acestea pot alege una dintre variantele: diminuarea cheltuielilor salariale sau tăierea posturilor.

Ministrul spune că forma finală a proiectului de lege privind măsurile administrative urmează să fie definitivată în coaliția de guvernare, proiectul fiind deja ''ajustat''.

”Noi am pus în transparență din nou proiectul legislativ pe care l-am avut în transparență anul trecut, întreg anul. Sigur, el este ajustat conform discuțiilor pe care le-am avut de-a lungul timpului în coaliție.

Din punct de vedere al Ministerului Dezvoltării, noi suntem pregătiți de o perioadă bună de timp pentru acest proiect legislativ. Urmează ca în coaliție să se definitiveze forma finală și cu care vom intra în procedură de avizare interministerială și în guvern, dacă va exista o decizie în acest sens în coaliție”, a declarat Cseke Attila la Digi24 TV, potrivit Agerpres.

Precizări despre impozitele locale

Acesta susține că impozitele locale nu vor fi luate la nivel central, în bugetul central.

”Deci, impozite locale sunt venituri ale autorităților locale și nu se pune problema în 2026 și cred că în niciun an, pentru că este împotriva oricărui principiu de finanțe publice, ca impozitele locale, care sunt venituri locale, să fie luate la bugetul central. (...)

Deci, impozitul local crescut, diminuat la valoarea din 2026, orice valoare ar fi, nu va fi luat de către Guvern, nu cunosc o asemenea discuție să fie avut loc, discuție despre cotele care vor reveni autorităților locale, cote din TVA, din impozitul și din impozitul pe venit, este o altă discuție care va avea loc legat de legea bugetului de stat.

Și aici nu pot să spun detalii în plus, pentru că, în principal, inițiatorul legii bugetul de stat este Ministerul de Finanțe. Nu am avut încă discuții exploratorii pe pe acest segment. Sunt două paliere diferite din punct de vedere al veniturilor unei autorități locale'', a explicat el.

Reducerea de posturi în administrațiile locale

Întrebat cum se reduc 10% în administrațiile locale dacă anul acesta nu se taie nici din cheltuieli, nici din numărul angajaților, ministrul Dezvoltării a răspuns că, de fapt, ''acestea sunt cele două variante posibile'', adăugând că, din 2027, va fi obligatorie reducerea numărului de posturi.

”Altă variantă posibilă nu există pe pachetul de administrație. Sunt două variante. Iar din 2027 nu există decât o singură variantă, reducerea numărului de posturi.

Varianta reducerii cheltuielilor de personal este o variantă temporară pentru 2026, care poate fi aleasă de către unitățile administrativ-teritoriale, dar și pentru cei care aleg această variantă alternativă, care este temporară pentru 2026. În 2027 va fi obligatorie reducerea numărului de posturi. (...)

Acestea sunt cele două posibilități dintre care pot să aleagă unitățile administrativ-teritoriale, cu mențiunea că reducerea numărului de posturi la o serie de unități administrativ-teritoriale nu va genera reducere de număr de posturi ocupate. Pentru că acolo unde primarii, președinții consiliilor județene au gestionat mai responsabil structura de personal, vom avea sute de UAT-uri unde reducerea de 30% de număr de posturi nu va genera reducere de posturi ocupate deloc. Se vor desființa doar posturi vacante.

(...) La cealaltă parte, unde organigrama este complet ocupată sau aproape ocupată, sigur, reducerea de 30% care generează pe întregul sistem al administrației locale o reducere de 10% posturi ocupate, va determina reducere de posturi ocupate la UAT-ul respective”, a detaliat Cseke Attila.

Întrebat dacă este o estimare corectă aceea conform căreia 13.000 de posturi de la stat ar urma să fie desființate, eventual până în iunie 2026, Cseke Attila a confirmat: ''Din administrația publică locală, da, aceasta este estimarea făcută pe baza datelor disponibile anul trecut''.

Termene de aplicare a măsurilor

El a subliniat că pachetul prevede foarte clar termene obligatorii și, dacă în acest termen Consiliul Local nu aprobă vreuna din cele două formule, Direcția de Finanțe Publice Județene va sista alocarea de cote de la bugetul de stat, termenul final fiind 1 iunie 2026.

”Este o sancțiune care este aplicabilă și pe alte mecanisme aflate deja în vigoare în sistemul administrativ din România, nu e o noutate, și acest mecanism este prevăzut încă în forma anterioară din vara anului trecut în pachetul de administrație. (...)

La reducerea numărului de posturi, avem și ordinul prefectului care trebuie emis într-o anumită perioadă. Dar eu pot să vă spun că pe ceea ce suntem astăzi, în 14 ianuarie, dacă acest proiect va fi promovat în cursul lunii ianuarie în Guvern și aprobat de către Guvern și se merge spre asumare în Parlament și în cursul lunii februarie ar intra în vigoare, atunci termenul rezonabil, dar maxim, în care autoritățile locale și centrale trebuie să facă măsurile de reducere de posturi sau reducere de cheltuieli de personal este termen final 1 iunie 2026.

Până atunci, toată lumea, dacă intră în vigoare această reglementare, va trebui să ia măsurile prevăzute în pachet”, a punctat ministrul Dezvoltării.

Măsurile administrative pentru reducerea cheltuielilor

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat, marți, că a pus în transparență decizională publică proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creșterea capacității financiare și eficientizarea activității administrației publice centrale și locale.

Proiectul prevede, totodată, o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală, fără să fie afectate salariile de bază ale angajaților, prin reorganizarea instituțională, reducerea de sporuri sau tăieri de posturi. La nivelul autorităților locale se prevede o reducere a posturilor de la pct. 1 din anexa la OUG nr. 63/2010, care va genera pe ansamblul autorităților administrației publice locale o reducere cu 10% a posturilor ocupate.

2 Comentarii

  1. pilu

    miercuri, 14.01.2026 at 17:37

    Ce reducere și la ce ? Se reduc sporurile cu 10% și toată lumea se încadrează, cum vrea PSD-ul.

  2. Nelu

    miercuri, 14.01.2026 at 17:50

    De ce se reduc posturile doar din 2027?De aceea ne-au majorat taxele si imp.sa le plătească lor salariile și ei să băseasca prin birouri?

