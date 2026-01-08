Când vor scădea ratele la creditele în lei. Anunțul Băncii Naționale a României

Ratele la creditele în lei ar urma să scadă, după un an în care au fost înregistrate niveluri record ale dobânzilor. Indicatorii care influențează ratele încep să coboare treptat.

Banca Națională a României a anunțat joi că presiunea dobânzilor la creditele în lei începe să se reducă, după ce ratele au crescut constant în 2025. Principalul indicator care influențează ratele la creditele noi, IRCC, va fi mai mic începând din primăvara acestui an.

IRCC va ajunge la 5,68% în primul trimestru din 2026. Indicele, calculat de BNR pe baza dobânzilor la care băncile se împrumută între ele, este folosit la calculul ratelor pentru creditele în lei contractate după luna mai 2019. În ultimul trimestru din 2025, IRCC a fost 6,06%, cel mai ridicat nivel de până acum.

„Indicele de referinţă IRCC va începe să scadă în primul trimestru din 2026 la 5,68%”, au transmis oficialii BNR, potrivit Mediafax.

Efecte diferențiate în funcție de credit

Un IRCC mai mic înseamnă rate ușor mai mici, însă efectul nu se vede imediat și diferă de la un credit la altul, în funcție de sumă și de partea fixă a dobânzii stabilite de bancă.

Dacă dobânzile dintre bănci se mențin pe un trend descendent, scăderea ar putea continua și în lunile următoare. „Tendinţa de scădere a IRCC ar putea să continue şi în trimestrul al doilea din 2026”, arată datele BNR.

Semnale de stabilizare

Și pentru românii cu credite mai vechi, luate înainte de luna mai 2019, există semnale de stabilizare. ROBOR, indicele folosit în acest caz, a scăzut ușor la început de an. Indicele se calculează zilnic, fiind folosit mai ales la creditele mai vechi și la împrumuturile firmelor.

Potrivit BNR, ROBOR la 3 luni este de 6,12%, iar ROBOR la 6 luni, folosit la multe credite ipotecare, a coborât la 6,25%.

Scăderea acestor indici nu aduce automat rate mai mici peste noapte, dar poate însemna un respiro pentru debitori, după o perioadă lungă în care costurile creditelor au crescut constant.

