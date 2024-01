Capacitatea de stocare a sângelului la Centrul de Transfuzii din Alba Iulia a fost depășită. Donatorii pot fi amânați

Tichetele de masă pentru cei care donează sânge au crescut în 2024, de la 9,75 de lei la 40 de lei. Efectul s-a văzut imediat, la centrul de transfuzie din Alba Iulia. În total. un donator primește șapte tichete, în valoare de 280 de lei.

În primele zile ale anului 2024, capacitatea de recoltare și stocare a sângeului a ajuns la limită, ba chiar a fost depășită.

Drept urmare, cei care vor să doneze sânge ar putea fi amânați până când se vor consuma din stocuri.

”Având în vedere faptul ca numărul donatorilor de sânge a crescut zilnic depășind capacitatea de recoltare, prelucrare, testare și stocare, Centrul de Transfuzie

Sanguină Alba va lua urmatoarele măsuri începând cu data de 08 ianuarie 2024:

-Pentru grupele de sânge la care stocurile sunt mari CTS Alba își rezerva dreptul de a amana de la donare, donatorii cu grupele respective în functie de necesități.

Aceste informații vor fi obținute de la fișier. ( Telefon : 0258834050)”, au transmis reprezentații unității medicale.

Condiții pentru donare

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba se află pe b-dul Revoluției 1989 nr. 23 (în incinta Spitalului Județean de Urgență Alba)

Programul este de luni până vineri între orele 7:30 și 13:00. Telefon: 0258834050.

vârsta: 18 – 60 ani

greutate: femei – între 50 și 100 kg; bărbați – între 55 și 110 kg

pulsul: 60 – 100 bătăi pe minut

să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.)

să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)

să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile

să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate)

să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni

să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după)

să nu consumați alcool cu 48 h înaintea donării.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News