Care este salariul mediu net pe economie în România. Date INS: Inflația, de două ori mai mare decât creșterea

Publicat

acum O oră

Salariul mediu net din România a ajuns în august la 5.387 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. 

Aceasta a crescut cu doar 4,4% în interval de un an, creștere care acoperă mai puțin de jumătate din inflație, care a fost de aproximativ 10%.

Datele sunt raportate la luna august.

Fluctuațiile salariale sunt influențate de acordarea prime ocazionale și nerealizări de producție în diverse sectoare economice.

Sectorul bugetar a înregistrat scăderi în administrația publică, sănătate și învățământ.

