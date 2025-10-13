Actualitate
Care este salariul mediu net pe economie în România. Date INS: Inflația, de două ori mai mare decât creșterea
Salariul mediu net din România a ajuns în august la 5.387 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.
Aceasta a crescut cu doar 4,4% în interval de un an, creștere care acoperă mai puțin de jumătate din inflație, care a fost de aproximativ 10%.
Datele sunt raportate la luna august.
Fluctuațiile salariale sunt influențate de acordarea prime ocazionale și nerealizări de producție în diverse sectoare economice.
Sectorul bugetar a înregistrat scăderi în administrația publică, sănătate și învățământ.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.