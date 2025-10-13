Care este salariul mediu net pe economie în România. Date INS: Inflația, de două ori mai mare decât creșterea

Salariul mediu net din România a ajuns în august la 5.387 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Aceasta a crescut cu doar 4,4% în interval de un an, creștere care acoperă mai puțin de jumătate din inflație, care a fost de aproximativ 10%.

Datele sunt raportate la luna august.

Fluctuațiile salariale sunt influențate de acordarea prime ocazionale și nerealizări de producție în diverse sectoare economice.

Sectorul bugetar a înregistrat scăderi în administrația publică, sănătate și învățământ.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News