CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF

CASS 2025: ANAF prezintă noutățile referitoare la declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice aflate în întreținerea unei persoane asigurate.

Prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare au fost aduse o serie de modificări cu privire la contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Una dintre modificările legislative vizează eliminarea din categoria persoanelor exceptate de la plata CASS a persoanelor fizice aflate în întreținerea unei persoane asigurate, respectiv sotul, soția și părinții fără venituri proprii.

Începând cu data de 1 august 2025, persoanele fizice care realizează venituri din: salarii și asimilate salariilor, pensii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III din Codul fiscal, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, investiții, alte surse etc. pentru care datorează CASS

pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele aflate în întreținere, respectiv soțul, soția și părinții fără venituri proprii.

CASS 2025. Cum se calculează. Cum se completează Declarația Unică

CASS datorată de persoanele fizice care optează, pentru fiecare persoană pentru care se exercită opțiunea, se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care se exercită opțiunea.

Opțiunea se exercită oricând în cursul anului, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – formular 212. Se evidențiază contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată.

Formularul 212 a fost aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1929/2025. Vezi Declaratia Unica 2025_Formular 212_actualizat august 2025 sau AICI.

Persoanele fizice care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreținere completează:

Capitolul II – Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul 2025”, Secțiunea 2 „Date privind CASS datorată de către persoanele fizice pentru persoanele aflate în întreținere potrivit art.182/1 din Codul fiscal”.

Opțiunea exercitată este definitivă și generează obligația de plată a CASS.

CASS 2025: Cum se plătește

Plata CASS datorată pentru fiecare persoană pentru care se exercită opțiunea se efectuează în 2 tranșe, după cum urmează:

25% din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declarației prin care se exercită opțiunea

75% din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opțiunea.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1506/2024, începând cu data de 1 ianuarie 2025, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, este în sumă de 4.050 lei lunar.

Ca urmare, pentru anul 2025, baza de calcul pentru stabilirea CASS este de 24.300 lei (6 x 4.050 lei), iar CASS datorată este de 2.430 lei.

Deci, persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreținere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a exercitat opțiunea.

Plata CASS datorată în sumă de 2.430 lei se va efectua în două tranșe.

prima tranșă în sumă de 608 lei se efectuează la data depunerii formularului 212

a doua tranșă în sumă de 1.822 lei se efectuează până la data de 25 mai 2026.

Plata se poate face și integral.

CASS 2025: Cum se depune Declarația Unică

Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV) pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:

înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual

completarea Declarației Unice

depunerea Declarației Unice.

Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe portalul www.anaf.ro, la secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite contribuabililor.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

Contribuabilii își pot îndeplini obligațiile de plată prin următoarele modalități:

cu cardul bancar sau numerar la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal

on-line, cu cardul, prin intermediul Spațiului Privat Virtual sau al platformei Ghiseul.ro

prin virament bancar

cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale.

Date suplimentare:

www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite contribuabililor – Ghiduri curente și alte materiale informative

telefonic, la numărul 031.403.91.60

la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.

CASS 2025. Cine are calitatea de asigurat în sistemul național de asigurări de sănătate de stat. Condiții

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a informat recent privind schimbările din Legea 141/2025 (începând cu luna august 2025).

Asigurați fără plata contribuției

De la data de 1 august 2025, se menține calitatea de asigurat fără plata contribuției pentru următoarele categorii de persoane:

copiii până la vârsta de 18 ani, tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, respectiv studenţi-doctoranzi (4.491.781 persoane);

tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului (16.236 persoane);

femeile însărcinate şi lăuzele (24.721 persoane);

pensionarii cu venituri sub 3.000 lei (2.385.705 persoane);

persoanele cu handicap (180.159 persoane);

bolnavii cu afecţiuni oncologice (7.193 persoane) beneficiari de programe naţionale de sănătate, care nu au surse de venit;

persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv (18.168 persoane);

victimele traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni (17 persoane);

voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat (5 persoane);

donatorii de celule stem hematopoietice, pentru o perioadă de 10 ani de la donare (0 persoane în evidențele actuale).

Asigurați cu plata contribuției începând cu data de 1 august 2025

Categoriile de mai jos au calitate de asigurat până la data de 1 septembrie 2025, potrivit legii. după această dată, calitatea de asigurat se menține urmare a reținerii la sursă, începând cu data de 1 august 2025, de către plătitorul de venit, a contribuției de 10%, nefiind necesar niciun demers suplimentar din partea acestora:

pensionarii cu venituri peste 3.000 lei (1.960.804 persoane) – pentru partea care depășește suma de 3.000 lei;

beneficiarii unor legi speciale (141.376 persoane) – veterani, revoluționari etc.;

persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj (44.090 persoane);

persoanele fizice care beneficiază de venit minim de incluziune – ajutor social (323.542 persoane);

persoanele care se află în concediu de acomodare sau de creștere și îngrijire copil (127.054 persoane).

Persoanele coasigurate

Persoanele coasigurate (650.431 persoane) au calitatea de asigurat până la data de 1 septembrie 2025.

După această dată, aceștia își pot menține calitatea de asigurat în situația în care:

persoana asigurată care îi are în întreținere va depune declarația unică la organul fiscal (disponibilă pe site-ul ANAF)

și va plăti 25% din contribuția calculată la 6 salarii minim brute pe economie (echivalentul a 607,5 lei), iar restul de 75% până la data de 25 mai 2026 (1.822,5 lei), sau pot face acest demers în nume propriu.

Personalul monahal

Până la data de 1 septembrie 2025 se menține calitatea de asigurat pentru personalul monahal (2504 persoane).

Ulterior acesta are posibilitatea să opteze pentru plata contribuției prin depunerea declarației unice la organele fiscale și plata a 25% la data depunerii declarației, iar restul de 75% până la data de 25 mai 2026.

Persoanele fără venituri cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate

Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naţionale de sănătate, care nu realizează venituri (58.200 persoane), alții decât cei cu afecțiuni oncologice (7.193 persoane), vor beneficia în continuare de:

servicii medicale, servicii conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programului național de sănătate al cărui beneficiar este

serviciile medicale care stau la baza acordării acestora (consultații și spitalizări) cuprinse în pachetul de serviсіi medicale de bază, până la vindecarea respectivei afecţiuni.

Concedii medicale

Referitor la concediile medicale pentru boală obișnuită (cod indemnizație 01), începând cu data de 1 august 2025, cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii se determină în funcție de totalul zilelor de concediu medical acordat pentru fiecare episod de boală, după cum urmează:

prin aplicarea procentului de 55% asupra bazei de calcul stabilite pentru pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de până la 7 zile de incapacitate temporară de muncă;

prin aplicarea procentului de 65% asupra bazei de calcul stabilite pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă cuprinsă între 8 şi 14 zile de incapacitate temporară de muncă;

prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de cel puțin 15 zile de incapacitate temporară de muncă.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru unele boli cardiovasculare se menține la nivelul actual, de 75% din baza de calcul.

Pentru concediile medicale eliberate în cadrul unui episod de boală pentru care certificatele de concediu medical iniţiale au fost eliberate până la data de 1 august 2025, se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data eliberării certificatelor de concediu medical iniţiale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News