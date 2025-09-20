VIDEO: Cum arată căminele studențești din Alba Iulia. Camere cu baie și condiții de hotel. Cât costă cazarea

Anul universitar începe pe 29 septembrie 2025, iar studenții de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se pregătesc să revină la cursuri, dar până atunci, primul pas este cazarea în cămine.

Pe lângă cursuri și examene, adevărata experiență a studenției se trăiește în cămine, care ajung să fie, pentru o vreme, a doua casă a studenților.

La Alba Iulia, studenții au la dispoziție cinci cămine. Două dintre ele, mai exact căminele 3 și 4, se află chiar în apropierea instituției, undeva la un kilometru distanță.



Celelalte trei, deși situate în zone diferite ale orașului, sunt la o distanță asemănătoare față de campus, mai exact aproximativ 3 kilometri.

Capacitatea lor este împărțită astfel:

Cămin 1: 182 locuri

Cămin 2: 246 locuri

Cămin 3: 102 locuri

Cămin 4: 292 locuri

Cămin 5: 369 locuri

De asemenea, criteriul principal al repartizării locurilor de cazare pentru studenţi este cel al performanţei nivelului de pregătire studenţească.

Acesta este definit de media anului anterior, respectiv media de admitere a studentului.

Cum arată căminele și ce dotări au

Reporterii alba24.ro au fost pe teren la toate cele cinci cămine pentru a vă arăta cum arată camerele și în ce condiții vor locui studenții în noul an universitar.

Căminul 1 se află pe strada Vasile Alecsandri și dispune de 182 de locuri. Fiecare cameră este gândită pentru trei studenți și include baie și bucătărie în cameră.

Căminul 2 se află în aceeași curte cu primul și a fost renovat complet în 2025. Are 246 de locuri, iar camerele sunt dotate cu trei paturi, noptiere, birouri cu rafturi și dulapuri.

La parter este amenajată o baie pentru persoanele cu dizabilități, dotată cu toate facilitățile necesare.

Căminul 3 este situat pe strada Violetelor și oferă 102 locuri. Camerele sunt gândite pentru trei studenți, iar fiecare etaj dispune de o sală de lectură unde studenții pot organiza seri de socializare, ședințe sau seri de filme.

La parter se află o sală de fitness, accesibilă tuturor studenților din cămine.

Căminul 4 este vizavi de căminul 3 și are 292 de locuri. Este singurul cămin în care sunt cazați câte patru studenți în cameră.

Nu este la fel de modern ca celelalte, motiv pentru care prețul lunar de cazare este mai redus. Este tipul de cămin cu care suntem obișnuiți, fără note de modernitate.

Căminul 5 este cel mai nou, inaugurat acum trei ani, și are cele mai multe locuri de cazare, 369. Printre avantajele sale se numără cele 26 de locuri de parcare din curtea căminului și liftul. De asemenea, este mai prietenos cu mediul, fiind dotat cu panouri solare pentru apă caldă.

Tarife de cazare în căminele studențești din Alba Iulia

Căminul 1:

300 lei/student subvenționat/lună

600 lei/student taxă/lună

Căminul 2:

300 lei/student subvenționat/lună

600 lei/student taxă/lună

Căminul 3:

300 lei/student subvenționat/lună

600 lei/student taxă/lună

Căminul 4:

280 lei/student subvenționat/lună

560 lei/student taxă/lună

Căminul 5:

350 lei/student subvenționat/lună

700 lei/student taxă/lună

Reporter: Denisa Davidaș.

Video, video edit: Cristian Panu.

