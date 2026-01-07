Câte zile nu ai voie să speli haine după Bobotează. Ce spune tradiția

Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători creștine, sărbătorită pe 6 ianuarie. Legat de această sărbătoare, sunt și anumite superstiții, printre care și aceea de a nu spăla haine o perioadă de timp.

Ultima zi a ciclului sărbătorilor de iarnă, 6 ianuarie, Boboteaza, este marcată în fiecare an de ritualuri de sfințire și purificare a apei, cu o semnificație profund spirituală.

Potrivit credinței ortodoxe, sărbătoarea amintește de Botezul Domnului în Iordan, la vârsta de 30 de ani, înainte de a păși în viața publică.

În ziua de 6 ianuarie se săvârșește slujba de sfințire a apelor, cunoscută sub numele de Agheasma Mare, considerată un simbol al curățirii păcatelor și al regenerării cosmice.

Termenul „agheasmă” provine din grecescul „agiasmós”, care înseamnă „sfințire”. Există și agheasma mică, numită în popor „șfestanie”, care semnifică luminarea.

Câte zile nu ai voie să speli după 6 ianuarie

Conform tradiției, timp de opt zile după Bobotează, credincioșii pot lua Agheasma Mare dimineața, pe nemâncate, după ce s-au închinat, și o folosesc pentru a stropi casa, terenurile agricole, animalele din gospodărie și fântânile, pentru bună rodire, potrivit doxologia.ro.

În aceeași perioadă, în popor se crede că nu este bine să folosim apa pentru spălat rufe sau pentru igienă personală, pentru că „firea apelor se schimbă”, așa cum sugerează și stihirile slujbei.

În trecut, slujba se desfășura la marginea râurilor sau lacurilor, practică care se mai păstrează și astăzi în unele zone, menținând legătura dintre credință, natură și ritualurile tradiționale.

