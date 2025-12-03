Connect with us

Câți bani iau în mână angajații din Alba și care este salariul mediu brut. La nivel național, județul este pe locul 17 la venituri

Publicat

acum 4 secunde

Câți bani iau în mână angajații din Alba: Direcția Regională de Statistică Alba a anunțat datele petru luna septembrie. 

Câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţul Alba în luna septembrie a fost de 7.798 de lei, potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Statitistică Alba.

Este vorba despre o sumă cu 128 lei mai mare decat cel înregistrat în luna anterioară (+1,7%) și mai mare cu 333 lei (+4,5%) față de luna septembrie 2024.

Câştigul salarial mediu net în aceasta luna a fost de 4.698 lei, mai mare cu 90 lei (+2%) decât în luna anterioară si mai mare cu 55 lei (+1,2%) față de luna septembrie 2024.

Castiguri salariale nete peste media înregistrată la nivel de judet au realizat salariatii din industrie si constructii (4.777 lei) si cei din agricultura si silvicultura (4.730 lei).

În același timp, salariatii din servicii au realizat un castig salarial net de 4.615 lei, cu 83 lei mai mic decat cel inregistrat pe total economie la nivel judetean.

Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna septembrie 2025 (4.698 lei), poziţionează judeţul pe locul 17 la nivel național, în ierarhia judeţelor ordonate descrescător și locul 4 la nivelul Regiunii Centru.

Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna septembrie 2025 câştigul salarial a fost mai mic: câştigul salarial mediu brut cu 1280 lei, iar câştigul salarial mediu net cu 745 lei.

Efectivul de salariaţi înregistrat în judeţul Alba la sfârşitul lunii septembrie 2025 a fost de 101.969 persoane (1,8% din total ţară, 5.783.386 salariati), în scadere faţă de luna anterioară cu 51 persoane și in crestere cu 687 persoane față de luna corespunzatoare din anul 2024 (+0,7%).

