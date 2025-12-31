Câți kilometri de autostradă vor fi gata în 2026. Tronsoane importante pentru drumurile care duc la Oradea, Timișoara și București

CNAIR intră în anul 2026 cu o țintă ambițioasă: 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a prezentat bilanțul anului în curs și prioritățile pentru perioada următoare.

Potrivit acestuia, în 2025 România a ajuns la un total de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză, după ce au fost dați în trafic 146 km de autostradă și drum expres. Noile deschideri au dus la conectarea directă a unor regiuni istorice și la fluidizarea traficului în zone-cheie.

Planurile pentru 2026

Pentru anul viitor, CNAIR vizează 250 km noi de drumuri de mare viteză. Printre cele mai importante obiective anunțate se află și trei dintre segmentele de autostradă de care sunt interesați și locuitorii din Alba. Acestea asigură drumul spre Timișoara, Oradea și spre București și vin în completarea unor segmente de autostrăzi deja construite.

Autostrada A7 (Moldovei): finalizarea a încă 125 km, până la Pașcani.

Autostrada A0: deschiderea inelului nordic, care va permite un traseu continuu de 578 km între Pașcani și Constanța.

A1 Sibiu – Pitești: inaugurarea secțiunii Curtea de Argeș – Tigveni și punerea în funcțiune a Tunelului Momaia, primul tunel rutier din România realizat prin metoda austriacă.

A1 Margina – Holdea: finalizarea celor 9,13 km, inclusiv tunelurile, condiționată de testele de siguranță.

Autostrada Transilvania (A3): deschiderea a încă 68 km, pentru un traseu de aproximativ 200 km între Târgu Mureș și Borș.

Drumul expres Brăila – Galați: cei 10,76 km ar urma să fie dați în trafic în prima jumătate a anului, pentru a valorifica Podul suspendat de la Brăila.

În prezent, 654 km de drumuri de mare viteză se află în faza de proiectare și execuție, iar alți 374 km sunt în licitație sau aproape de semnarea contractelor. CNAIR susține că ritmul de lucru din 2025 creează premisele atingerii obiectivelor ambițioase anunțate pentru 2026.

Ce s-a realizat în 2025

Șeful CNAIR evidențiază câteva proiecte majore finalizate anul acesta:

Moldova – Muntenia, prin deschiderea a încă 95 km din Autostrada A7, care permite circulația de la București la Adjud exclusiv pe autostradă.

Oltenia – Dobrogea, prin conectarea DEx12 cu A1, oferind un traseu de mare viteză de la Craiova la Constanța.

Argeșul, integrat în rețeaua națională prin finalizarea secțiunii 5 a A1 Sibiu–Pitești, cu un coridor continuu Curtea de Argeș – Constanța.

Bucureștiul, degrevat parțial de trafic după deschiderea întregului semi-inel sudic al Autostrăzii A0.

Zona Clujului, unde legătura A3 – DN1 (DEx4) reduce semnificativ timpii de traversare în zona Turda.

