Connect with us

EDITORIAL

Câți kilometri de autostradă vor fi gata în 2026. Tronsoane importante pentru drumurile care duc la Oradea, Timișoara și București

Publicat

acum O oră

CNAIR intră în anul 2026 cu o țintă ambițioasă: 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a prezentat bilanțul anului în curs și prioritățile pentru perioada următoare.

Potrivit acestuia, în 2025 România a ajuns la un total de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză, după ce au fost dați în trafic 146 km de autostradă și drum expres. Noile deschideri au dus la conectarea directă a unor regiuni istorice și la fluidizarea traficului în zone-cheie.

Planurile pentru 2026

Pentru anul viitor, CNAIR vizează 250 km noi de drumuri de mare viteză. Printre cele mai importante obiective anunțate se află și trei dintre segmentele de autostradă de care sunt interesați și locuitorii din Alba. Acestea asigură drumul spre Timișoara, Oradea și spre București și vin în completarea unor segmente de autostrăzi deja construite.

  • Autostrada A7 (Moldovei): finalizarea a încă 125 km, până la Pașcani.
  • Autostrada A0: deschiderea inelului nordic, care va permite un traseu continuu de 578 km între Pașcani și Constanța.
  • A1 Sibiu – Pitești: inaugurarea secțiunii Curtea de Argeș – Tigveni și punerea în funcțiune a Tunelului Momaia, primul tunel rutier din România realizat prin metoda austriacă.
  • A1 Margina – Holdea: finalizarea celor 9,13 km, inclusiv tunelurile, condiționată de testele de siguranță.
  • Autostrada Transilvania (A3): deschiderea a încă 68 km, pentru un traseu de aproximativ 200 km între Târgu Mureș și Borș.
  • Drumul expres Brăila – Galați: cei 10,76 km ar urma să fie dați în trafic în prima jumătate a anului, pentru a valorifica Podul suspendat de la Brăila.

În prezent, 654 km de drumuri de mare viteză se află în faza de proiectare și execuție, iar alți 374 km sunt în licitație sau aproape de semnarea contractelor. CNAIR susține că ritmul de lucru din 2025 creează premisele atingerii obiectivelor ambițioase anunțate pentru 2026.

Ce s-a realizat în 2025

Șeful CNAIR evidențiază câteva proiecte majore finalizate anul acesta:

  • Moldova – Muntenia, prin deschiderea a încă 95 km din Autostrada A7, care permite circulația de la București la Adjud exclusiv pe autostradă.
  • Oltenia – Dobrogea, prin conectarea DEx12 cu A1, oferind un traseu de mare viteză de la Craiova la Constanța.
  • Argeșul, integrat în rețeaua națională prin finalizarea secțiunii 5 a A1 Sibiu–Pitești, cu un coridor continuu Curtea de Argeș – Constanța.
  • Bucureștiul, degrevat parțial de trafic după deschiderea întregului semi-inel sudic al Autostrăzii A0.
  • Zona Clujului, unde legătura A3 – DN1 (DEx4) reduce semnificativ timpii de traversare în zona Turda.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

horoscop chinezesc
Evenimentacum 3 minute

Horoscop Chinezesc 2026: Anul Calului de Foc din zodiacul chinezesc aduce Energie, Pasiune și Transformare
EDITORIALacum O oră

Câți kilometri de autostradă vor fi gata în 2026. Tronsoane importante pentru drumurile care duc la Oradea, Timișoara și București
Actualitateacum O oră

Impozit fix de 40 de lei pentru mașinile electrice, de la 1 ianuarie 2026
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

LIVE VIDEO: Ultima ședintă a Consiliului Local Alba Iulia, în 2025. Consilierii au de aprobat 44 de hotărâri. Lista proiectelor
Administrațieacum 2 zile

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 4 ore

ANPC face controale de sărbători. Inspectorii au aplicat deja amenzi uriașe. Ce categorii sunt vizate
Indemnizația pentru concediul medical va fi REDUSĂ
Economieacum 9 ore

Concediul medical se schimbă din 2026: Prima zi NU mai este plătită. Cum se împart costurile între angajat, angajator și stat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum 2 zile

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 4 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop chinezesc
Evenimentacum 3 minute

Horoscop Chinezesc 2026: Anul Calului de Foc din zodiacul chinezesc aduce Energie, Pasiune și Transformare
Evenimentacum 5 ore

Cum se spune ”La Mulți Ani 2026” și ”An Nou Fericit” în peste 50 de limbi. Urările care unesc lumea la intrarea în 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 4 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 8 ore

Schimbări majore în ambulatoriile de specialitate: Ministrul Sănătății: devin puncte de acces rapid la diagnostic și tratament
Indemnizația pentru concediul medical va fi REDUSĂ
Economieacum 9 ore

Concediul medical se schimbă din 2026: Prima zi NU mai este plătită. Cum se împart costurile între angajat, angajator și stat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum o săptămână

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie