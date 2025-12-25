Câți pensionari primesc indemnizații sociale de la stat pentru că au venituri mici. Județele cu cei mai mulți beneficiari

Câți pensionari primesc indemnizații sociale de la stat pentru că au venituri mici. Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în noiembrie 2025, de 882.560 persoane, cu 457 mai puține comparativ cu luna anterioară.

Dintre acestea, 839.431 erau pensionari din sistemul public, iar 43.129 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, arată datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei.

Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele:

Maramureș (de 628 lei),

Hunedoara (601 lei),

Bistrița-Năsăud (597 lei),

Cluj (595 lei),

Prahova (592 lei).

Câți pensionari primesc indemnizații sociale de la stat pentru că au venituri prea mici

Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în:

București (39.595 pensionari),

Suceava (35.497 pensionari),

Iași (31.660 pensionari),

Dolj (30.140 pensionari),

Maramureș (28.215 pensionari),

Prahova (28.043 pensionari).

În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 365 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în:

Ilfov (477 lei),

Hunedoara (467 lei),

București - Sectorul 5 (446 lei),

București - Sectorul 2 (444 lei).

Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în:

județul Iași (3.858 persoane),

Botoșani (2.618 persoane),

Olt (2.577 persoane),

Suceava (2.362 persoane).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit „Indemnizație socială pentru pensionari”, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

sursa: Agerpres

