Connect with us

Eveniment

Câți pensionari primesc indemnizații sociale de la stat pentru că au venituri mici. Județele cu cei mai mulți beneficiari

Publicat

acum 29 de minute

Câți pensionari primesc indemnizații sociale de la stat pentru că au venituri mici. Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în noiembrie 2025, de 882.560 persoane, cu 457 mai puține comparativ cu luna anterioară.

Dintre acestea, 839.431 erau pensionari din sistemul public, iar 43.129 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, arată datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei.

Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele:

  • Maramureș (de 628 lei),
  • Hunedoara (601 lei),
  • Bistrița-Năsăud (597 lei),
  • Cluj (595 lei),
  • Prahova (592 lei).

Câți pensionari primesc indemnizații sociale de la stat pentru că au venituri prea mici

Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în:

  • București (39.595 pensionari),
  • Suceava (35.497 pensionari),
  • Iași (31.660 pensionari),
  • Dolj (30.140 pensionari),
  • Maramureș (28.215 pensionari),
  • Prahova (28.043 pensionari).

În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 365 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în:

  • Ilfov (477 lei),
  • Hunedoara (467 lei),
  • București - Sectorul 5 (446 lei),
  • București - Sectorul 2 (444 lei).

Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în:

  • județul Iași (3.858 persoane),
  • Botoșani (2.618 persoane),
  • Olt (2.577 persoane),
  • Suceava (2.362 persoane).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit „Indemnizație socială pentru pensionari”, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

sursa: Agerpres

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 29 de minute

Câți pensionari primesc indemnizații sociale de la stat pentru că au venituri mici. Județele cu cei mai mulți beneficiari
Ce să faci dacă ai rămas fără acte în străinătate
Evenimentacum 2 ore

Pașaportul românesc, pe locul 2 în lume în topul celor mai dorite pașapoarte. Clasamentul care îi face pe români mândri
Educațieacum 3 ore

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Administrațieacum o zi

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Vouchere de 50 de lei pentru energie electrică. Programul continuă și în 2026
Economieacum o zi

Investițiile finanțate de Ministerul Dezvoltării vor fi prioritizate în 2026. Care sunt criteriile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum o zi

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Evenimentacum o zi

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Evenimentacum o zi

Când va fi primul meci oficial al CSM Unirea Alba Iulia în 2026. Echipa, în vacanța de iarnă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Zece filme de Crăciun de văzut cu familia, pe lângă seria „Singur acasă”. Cele mai populare filme de sărbători
Evenimentacum 9 ore

Cele mai neobișnuite obiceiuri de Crăciun din întreaga lume: De la mături ascunse la budincă aruncată pe tavan
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Ministrul Sănătății anunță intensificarea controalelor privind concediile medicale
Evenimentacum o zi

Primul deces din cauza virusului gripal. Alertă epidemiologică: s-au înmulțit cazurile de îmbolnăviri. Situația în Alba și în țară
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 3 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie