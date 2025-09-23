Caz șocant la Alba Iulia: O tânără angajată la un hotel din oraș, amenințată și violată de un bărbat, în timpul serviciului

Caz șocant la Alba Iulia. O tânără de 21 de ani, angajată a unui hotel aflat în zona centrală a orașului, a fost amenințată și violată de un bărbat, în timp ce se afla în timpul serviciului, în noaptea de luni spre marți.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața de 23 septembrie 2025, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o tânără, în vârstă de 21 de ani, cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de viol.

Din verificările preliminare efectuate de către polițiști reiese că, în dimineața de 23 septembrie 2025, în jurul orei 04:00, un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, s-a prezentat la o unitate hotelieră din municipiu, unde tânăra este angajată, sub pretextul că este client.

Ulterior, tânăra ar fi fost amenințată cu acte de violență de către acesta și ar fi întreținut relații sexuale neconsimțite cu bărbatul de 40 de ani.

La scurt timp, polițiștii din municipiul Alba Iulia l-au depistat pe bărbatul de 40 de ani, în municipiul Alba Iulia, fiind condus la sediul poliției, pentru a fi audiat.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, în vederea stabilirii împrejurărilor comiterii faptei.

