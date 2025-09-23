VIDEO: Bărbatul acuzat că a violat o tânără de 21 de ani, angajată a unui hotel din Alba Iulia, a fost reținut de polițiști

Bărbatul de 40 de ani din Alba Iulia, cercetat pentru viol asupra unei tinere angajate la un hotel din Alba Iulia a fost reținut de polițiști.

”Față de bărbatul, în vârstă de 40 de ani, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 ore”, a transmis IPJ Alba.

Reamintim că marți dimineața, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o tânără, în vârstă de 21 de ani, cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de viol.

În jurul orei 4:00, bărbatul în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, s-a prezentat la o unitate hotelieră din municipiu, unde tânăra este angajată, sub pretextul că este client.

Ulterior, tânăra ar fi fost amenințată cu acte de violență de către acesta și ar fi întreținut relații sexuale neconsimțite cu bărbatul de 40 de ani.

