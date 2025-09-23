Connect with us

Eveniment

VIDEO: Bărbatul acuzat că a violat o tânără de 21 de ani, angajată a unui hotel din Alba Iulia, a fost reținut de polițiști

Publicat

acum 2 ore

Bărbatul de 40 de ani din Alba Iulia, cercetat pentru viol asupra unei tinere angajate la un hotel din Alba Iulia a fost reținut de polițiști. 

”Față de bărbatul, în vârstă de 40 de ani, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 ore”, a transmis IPJ Alba.

Reamintim că marți dimineața, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o tânără, în vârstă de 21 de ani, cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de viol.

În jurul orei 4:00, bărbatul în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, s-a prezentat la o unitate hotelieră din municipiu, unde tânăra este angajată, sub pretextul că este client.

Ulterior, tânăra ar fi fost amenințată cu acte de violență de către acesta și ar fi întreținut relații sexuale neconsimțite cu bărbatul de 40 de ani.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Primul test de sânge din lume pentru detecția timpurie a bolii Alzheimer, disponibil în România. Cine îl poate face
Evenimentacum 31 de minute

4 octombrie: Retro Parada Toamnei, la Sebeș. Expoziţie de maşini de epocă, în zona Casei de Cultură
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum O oră

Bolnavii de cancer ar putea retrage toți banii adunați la Pilonul 2 de pensii. Dezbateri în Coaliția de Guvernare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero, la Alba Iulia: se aplică noile tarife. Prețuri triple și pentru Zona 1
Administrațieacum 5 ore

Campanie de deratizare în Alba Iulia: 1.800 de stații pentru combaterea rozătoarelor vor fi amplasate în locații din oraș
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum O oră

Bolnavii de cancer ar putea retrage toți banii adunați la Pilonul 2 de pensii. Dezbateri în Coaliția de Guvernare
Vouchere sociale
Actualitateacum 2 ore

Consiliul Concurenței nu susține prelungirea plafonării adaosului la unele alimente de bază
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum o zi

Moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR. Se dezbate luni
Evenimentacum o zi

Sondaj: AUR, primul în preferințele românilor. Călin Georgescu și George Simion au cea mai mare cotă de încredere
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 19 ore

FOTO Attila Malnași de la CSM Unirea Alba Iulia, o nouă performanță: A câștigat ultima etapă din Cupa României de MTB XCM
Blajacum 24 de ore

Echipa Volei Alba Blaj, victorie în meciul de pregătire, cu CSU Medicina Târgu Mureș. Programul meciurilor în septembrie-octombrie
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum 7 ore

Vremea până în 20 octombrie. Variații mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo actualizată pe patru săptămâni
Evenimentacum 22 de ore

VIDEO: Expoziție de fotografie cu și despre Marcel Iureș. Eveniment de excepție la Alba Iulia. Imagini din cariera actorului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 19 ore

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Evenimentacum o zi

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 1 minut

Primul test de sânge din lume pentru detecția timpurie a bolii Alzheimer, disponibil în România. Cine îl poate face
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum O oră

Bolnavii de cancer ar putea retrage toți banii adunați la Pilonul 2 de pensii. Dezbateri în Coaliția de Guvernare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Elevii premiați la olimpiade ar putea primi din nou burse de excelență. Schimbări și la plata cu ora. Amendamente aprobate la lege
Educațieacum 8 ore

Elevii din clasa pregătitoare vor primi gratuit materiale didactice. Lege adoptată de Senat
Mai mult din Educatie