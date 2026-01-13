Caz tulburător la Timișoara: Un pensionar a murit de frig după ce oprit căldura în casă ca să facă economii

Un caz cutremurător s-a petrecut la Timișoara. O familie soț și soție, bărbatul în vârstă de 65 de ani, iar femeia cu zece ani mai tânără, locuiau într-o locuință socială de pe strada Odobescu din oraș.

Potrivit ziarului local opiniatimișoarei.ro, cei doi erau bolnavi, femeia fiind chiar imobilizată la pat. Din câte se pare aceștia au oprit căldura în apartament chiar dacă temperaturile au coborât în ultimele zile chiar iși la -15 grade în Timișoara.

Reporterii observator.ro scriu că aceștia au oprit căldura în apartament pentru a face economii. Îngrijorați de starea de sănătate a celor doi, vecinii au sunat la 112, în cursul zilei de luni, în jurul prânzului.

Atunci un echipaj al Ambulanței a intervenit și i-a găsit pe cei doi în hipotermie, dar aceștia au refuzat să meargă la spital. Mai târziu în seară, în jurul orei 21.30 vecinii au sunat iar la ambulanță.

Când ambulanțierii au ajuns la fața locului au descoperit tragedia. Bărbatul a murit de frig în casă. Automat au fost anunțati și polițiștii care au deschis o anchetă.

Femeia a fost preluată de rude.

Potrivit IPJ Timiș, la data de 12 ianuarie 2026, în jurul orei 15:20, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, vecinii săi mai în vârstă, nu răspund la telefon. La sosirea polițiștilor și echipajului medical, s-a constat că cele două persoane ( un bărbat de 65 de ani și o femeie de 56 de ani) prezentau o stare de hipotermie.

Aceștia au primit îngriji de la personalul medical, refuzând transportul la spital. Ulterior, în jurul orei 21:30, polițiștii au fost sesizați că bărbatul a decedat.

