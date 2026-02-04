Connect with us

Eveniment

Victor Micula, judecat la Curtea de Apel Alba Iulia. Avocații miliardarului "Frutti Fresh" i-au "pus la colț" pe judecători

Publicat

acum 37 de secunde

O nouă ședință în unul dintre cele mai importante procese desfășurate pe rolul Curții de Apel Alba Iulia a avut loc, miercuri, 4 februarie 2026. Este vorba despre judecata în apel a lui Victor Micula-fiului miliardarului orădean Viorel Micula, unul dintre oamenii de afaceri care dețin brandurile Izvorul Minunilor, Frutti Fresh, Adria, Naty, Rollo, Olla, Viva și Bürger.

Victor Micula a fost condamnat de magistrații Tribunalului Bihor la trei ani și o lună de închisoare cu executare, decizia fiind atacată și strămutată de la Bihor, la Curtea de Apel Alba Iulia.

Miercuri, 4 februarie, o nouă ședință de judecată a avut loc la Curtea de Apel Alba Iulia. Sala de judecată a fost schimbată de la etajul al II-lea și mutată într-o sală mai mică, mai retrasă, mai ferită de ochii lumii, de la etajul I, al instanței de judecată. Asta în condițiile în care dosarul trebuia judecat inițial în sala mare a secției de Penal, a instanței superioare din Alba Iulia.

Victor Micula a lipsit de la proces. Tatăl acestuia a fost în sală

Mai mult de atât, în sala de judecată s-a aflat chiar tatăl lui Victor Micula, Viorel Micula. Acesta a stat în ultimele bănci din sală. Fiul miliardarului este plecat din țară, iar varianta oficială este că se află în Evleția pentru un tratament medical.

Victor Micula a fost reprezentant în apărare de trei avocați cunoscuți: Radu Chiriță de la Cluj, Stelian Garofil din București, și fostul decan al Baroului Alba, Mihai Baco. De asemenea și restul inculpaților din dosar, cei trei polițiști, au avut avocați aleși.

Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia ”puși la colț” de avocați

Cei doi judecători de caz, ”au fost puși la colț” de către ”brigada” de avocați, în timpul ședinței de judecată. În primul rând aceștia ”au fost luați la bani mărunți” pentru un simplu fapt: de ce nu au avut acces avocații la motivarea instanței prin care s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice.

Atacul a fost lansat de către avocații a doi dintre polițiștii acuzați că l-au ajutat pe Micula să intre în baza de date a poliției. Aceștia au cerut amânarea în dosar chiar din acest motiv: că nu au avut la îndemână motivarea prin care s-a cerut schimbarea încadrării juridice și drept urmare nu au avut pe ce să își construiască apărarea în dosar.

Mai mult de atât, avocații acestora au mai cerut ca magistrații Curții de Apel Alba Iulia să verifice dacă toți judecătorii care au judecat dosarul în fond, la Tribunalul Bihor sunt, sau nu, magistrați specializați în dosare de corupție.

Avocații lui Micula au cerut și ei amânarea

La rândul lor avocații lui Victor Micula au cerut și ei amânarea în dosar. Radu Chiriță a argumentat că pentru a-și face apărarea are nevoie de o situație clară a stării de fapt care este descrisă în documentele instanței, prin care s-a respins cererea de schimbare a încadării juridice. Mai pe scurt cum este descrisă de către magistrat fapta: Victor Micula a accesat baza de date, sau a accesat baza de date prin calculatorul polițistei Camelia Erdei.

”Nu vor tergiversarea cauzei”. Dosarul aproape de prescriere

La fel și fostul decan al Baroului Alba, Mihai Baco, a cerut amânarea cauzei. Acesta a spus că ei nu vor tergiversarea cauzei, chiar dacă există presiunea publică a unei posibile prescripții a faptelor.

Totuși termenul de prescripție este relativ aproape, iar aceasta ar interveni în luna iunie.

Procurorul de caz nu a avut multe de spus

La aceasta ședință de judecată procurorul de caz nu a avut mai nimic de spus. Acesta doar a precizat că nu se opune amânării cauzei pentru o altă ședință de judecată.

Drept urmare, cei doi magistrați ai Curții de Apel Alba Iulia au admis cererea avocaților și au acordat termen pentru data de 18 februarie.

Mai mult de atât, cei doi judecători au precizat că vor trimite adrese către Tribunalul Bihor pentru a afla dacă toate completele de judecată au avut specializarea necesară pentru a judeca faptele de corupție.

Motivul pentru care Victor Micula a fost condamnat de instanța din Bihor

Victor Micula a fost condamnat de instanța din Oradea pentru fapte legate de accesarea ilegală a bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne, cu ajutorul unor polițiști.

Potrivit motivării instanței, Micula nu a accesat direct sistemele informatice, însă ar fi solicitat în mod repetat unor polițiști efectuarea unor verificări privind diverse persoane. Aceste verificări vizau date precum identitatea, adresa, autovehiculele sau existența unor mențiuni în evidențele Poliției.

Polițiștii implicați ar fi introdus datele în sistemele MAI fără existența unui dosar penal sau a unei proceduri legale, iar informațiile obținute i-ar fi fost comunicate ulterior lui Victor Micula.

Judecătorii au constatat că accesările nu au avut caracter accidental, ci au fost realizate în mod repetat, în afara cadrului legal, iar bazele de date ale statului au fost utilizate în scopuri care nu țin de atribuțiile instituționale ale Poliției.

Pe baza acestor constatări, instanța din Oradea a dispus condamnarea lui Victor Micula, apreciind gravitatea faptelor și modul de desfășurare al acestora. Pentru fapta lui a fost condamnat la închisoare cu executare, în primă instanță.

Acum apelul se judecă la Curtea de Apel Alba Iulia.

