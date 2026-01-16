CCR se reunește pentru a patra oară pentru a decide asupra pensiilor magistraților, după ce ultimele două ședințe au fost marcate de lipsa cvorumului, pe fondul boicotului a patru judecători.

Ședința CCR este programată la ora 10.00 și vine după ce, la 29 decembrie 2025, judecătorii constituționali au fost nevoiți să amâne dezbaterile din cauza prezenței a doar cinci dintre cei nouă membri ai Curții.

O altă ședință avusese loc anterior, pe 28 decembrie, fiind amânată pentru ziua următoare.

Prima formă a legii privind pensiile magistraților a fost respinsă de Curtea Constituțională în data de 20 octombrie, motivarea fiind legată de lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Proiectul de reformă analizat în prezent de CCR prevede modificarea modului de calcul al pensiei, aceasta urmând să reprezinte 55% din media indemnizațiilor brute încasate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă.

De asemenea, documentul propune creșterea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani și majorarea vârstei de pensionare până la 65 de ani, transmite Mediafax.

Aplicarea noilor reguli ar urma să se facă etapizat, pe o perioadă de tranziție de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

În acest interval, vârsta de pensionare va crește gradual, cu câte un an, astfel încât, potrivit proiectului, în anul 2042 magistrații ar urma să se poată pensiona la 65 de ani.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News