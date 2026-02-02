UPDATE VIDEO: Incendiu la un autoturism, în centrul orașului Alba Iulia. Intervin pompierii

Un incendiu a fost semnalat luni după-amiaza în centrul orașului Alba Iulia. Acesta a izbucnit la un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu, lângă Mercur Mall City Center.

UPDATE: Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit.

Potrivit ISU Alba, pompierii s-au deplasat autospecială de stingere cu apă și spumă.

Revenim cu amănunte.

imagini: ISU Alba, Alba24

