Eveniment
UPDATE VIDEO: Incendiu la un autoturism, în centrul orașului Alba Iulia. Intervin pompierii
Un incendiu a fost semnalat luni după-amiaza în centrul orașului Alba Iulia. Acesta a izbucnit la un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu, lângă Mercur Mall City Center.
UPDATE: Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit.
Potrivit ISU Alba, pompierii s-au deplasat autospecială de stingere cu apă și spumă.
Revenim cu amănunte.
imagini: ISU Alba, Alba24
