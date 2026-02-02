Connect with us

2-6 februarie: Evenimente speciale dedicate Zilei Internaționale a Cititului Împreună, la Centrul Cultural "Lucian Blaga" Sebeș

acum 18 secunde

Ziua Internațională a Cititului Împreună este mai mult decât o celebrare a cărții, este o afirmare a importanței alfabetizării și a educației timpurii.

Aflată la a 10-a ediție națională, ZICI este parte a unui eveniment internațional organizat de către LitWorld din 2010 și Citim Împreună România.

În prima miercuri din luna februarie, lumea întreagă răspunde invitației  LitWorld de a celebra Ziua Internațională a Cititului Împreună (World Read Aloud Day), un eveniment care pune în lumină puterea cuvintelor, magia poveștilor și legătura profundă creată prin cititul cu voce tare.

Și în anul 2026, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș  se alătură cu emoție și entuziasm acestei sărbători globale a lecturii. Sub tema inspiratoare a anului „Lecterra: Citim împreună în lumea reală. Ține-te de ZICI! Citim împreună acum, aici!”, Sebeșul este invitat să redescopere lectura ca experiență vie și autentică.

Pentru a sărbători bucuria cititului și a încuraja lectura ca activitate esențială în dezvoltarea personală, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș, organizează o serie de ateliere de lectură inedite, dedicate preșcolarilor și elevilor claselor primare, desfășurate pe parcursul unei săptămâni, între 2 și 6 februarie 2026.

Copiii, alături de cadrele didactice, vor participa la sesiuni de lectură interactivă, unde bibliotecarii le vor citi povești captivante, completate de jocuri de imaginație și momente de dialog deschis, într-un cadru prietenos și relaxant. Iar în anumite zile, lectura cărților magice va fi găzduită de prieteni dragi ai bibliotecii, urmând ca surprizele să le dezvăluim la timpul lor...

"În această săptămână specială, adresăm un îndemn părinților, bunicilor și cadrelor didactice: să le citim împreună copiilor și să îi sprijinim în găsirea unui echilibru sănătos față de ecrane, să învățăm împreună să creștem conștienți și conectați într-o lume în care tehnologia există, dar nu epuizează toate alternativele.

Să alegem bucuria de a ține o carte în mână, de a păși în universul nemărginit al imaginației, căutând noi provocări pentru cunoaștere și dezvoltare personală.

Astfel, vom aduce un omagiu limbii române, patria gândurilor noastre.

La Sebeș, sărbătorim împreună puterea cuvintelor, emoția poveștilor și bucuria de a citi împreună!" transmite Nadia Arsin, directorul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Citim Împreună în România!

Citim Împreună la Sebeș!

