Ce conține planul de apărare a spațiului aerian al României. Explicațiile președintelui Nicușor Dan despre dronele rusești

Publicat

acum 57 de secunde

Președintele României a explicat marți seara, 30 septembrie, la Euronews, strategia pe care se bazează România, în fața dronelor rusești. 

Nicușor Dan a punctat că sunt două chestiuni pe care armata României le punctează sau pe care trebuie să le implementeze: una tehnică și alta operațională. 

Cea tehnică înseamnă echipamente și aparatură de detecție a dronelor, într-un timp rezonabil, și automat de doborâre. Sunt detalii tehnice care nu sunt publice fiind secrete militare, a precizat Nicușor Dan. Însă acesta a spus că o parte din dotări România le are, altă parte urmează în scurt timp să fie procurate.

”Tot flancul estic este apărat, armatele acestor țări colaborează. Așa cum noi suntem în misiuni aeriene la alții, și alții sunt în misiuni aeriene la noi, pe flancul estic. Sunt echipamente specifice și pentru observare, și pentru anihilare și pe acestea trebuie să fie făcute niște ajustări”, a precizat Nicușor Dan.

De ce a ezitat armata să doboare dronele. România între birocrație și lege

De asemenea acesta a explicat și de ce România a ezitat până acum să doboare dronele. Legat de acest subiect, Nicușor a explicat simplu: birocrația, mai exact birocrația legislativă.

Sistemul de apărare aerian funcționa după legislația veche, iar în luna mai a anului 2025 a fost corectată lege și adusă la nivelul amenințărilor actuale.

”Operațional, discuția este care e mecanismul de comandă când corpuri străine intră deasupra teritoriului național. Pentru că tipul acesta de amenințare nu exista în momentul când a fost făcută legea veche, iar legea din mai 2025 a corectat-o, a definit aceste lucruri și apoi, operațional, a venit hotărârea CSAT, care a împărțit pe cele patru categorii:

  • cine acționează în cazul dronelor, acționează cel care comandă unitatea locală;
  • pentru rachete, șeful Statului Major;
  • pentru avioane militare cu șeful Statului Major;
  • pentru avioane civile cu pilot, Ministerul Apărării”, a mai precizat Nicușor Dan.

Dacă mai intră drone în spațiul aerian

Nicușor Dan a mai explicat că dacă vor mai intra aparate de zbor fără pilot, pe spațiul aerian, ”ne așteptăm să o doborâm”.

”Este o chestiune de a arăta determinare în fața unei potențiale agresiuni, când vorbim de drone”, a precizat președintele. Legat de avioanele cu pilot, acesta a spus că trebuie să avem o atitudine prudentă.

Intenția Moscovei este de a provoca

De asemenea Nicușor Dan a spus fără nici o reținere că intenția Moscovei este de a provoca.

”Este evident că intenția Moscovei este de a provoca, exact pentru a ridica dubii în societate, așa cum fac pe multe alte teme, așa cum vor să amplifice tensiunile care sunt inerente în societățile occidentale.

Vor cumva să dezvolte neliniști în societățile astea, să dezvolte o neîncredere sau o oboseală față de ajutorul constant pe care occidentul l-a dat Ucrainei. Și noi trebuie să spunem că țările noastre sunt în NATO, au mijloace suficiente pentru a se apăra.

În orice situație potențial-limită se vor apăra unele pe altele, cetățenii trebuie să fie liniștiți că nu se vor întâmpla lucruri deosebite în următoarea perioadă.

Ce se va întâmpla peste doi ani, patru ani, șase ani? Petru că vedem atitudinea agresivă a Rusiei, trebuie să continuăm să echipăm, să instruim armatele noastre, să le învățăm să colaboreze mai bine decât până acum.”, a mai declarat Nicușor Dan, la euronews.ro.

 

