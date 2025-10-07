Connect with us

Economie

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria

Publicat

acum 2 minute

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani: Economistul Radu Georgescu transmite că România are dobânzi uriașe la bănci și critică lipsa de educație financiară din România și costurile uriașe ale creditelor ipotecare comparativ cu alte țări europene.

„În România habar nu avem cum se calculează dobânda și rata la un credit bancar. În școală învățăm despre euglena verde, dar nu ne învață nimeni cum se calculează dobânda la un credit.

În viața reală nu ne întreabă nimeni despre euglena verde, dar majoritatea avem credite la bancă”, a scris acesta, pe contul său de Facebook.

Vezi și Cum poate fi redusă rata unui credit ipotecar. Cum au evoluat ratele la bancă și dobânzile în ultimii cinci ani. Analiză

Potrivit economistului, în România dobânzile plătite la un credit ipotecar pe 30 de ani sunt de aproximativ patru ori mai mari decât în Bulgaria, ceea ce face ca prețurile locuințelor să fie „inaccesibile pentru majoritatea oamenilor”.

Radu Georgescu susține că a realizat un sondaj pe LinkedIn, la care au răspuns peste 5.000 de persoane, iar 92% dintre acestea consideră că prețurile locuințelor din România sunt inaccesibile.

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România

Economistul critică, de asemenea, lipsa de profesionalism din domeniul imobiliar:

„Nici măcar agenții imobiliari nu știu să calculeze dobânda la un credit bancar. În SUA, ca să fii agent imobiliar, trebuie să faci școală și să dai examen pentru licență. În România, dacă nu ai nicio meserie, foarte probabil te faci agent imobiliar.”

El acuză faptul că piața imobiliară din România este o „imensă bulă speculativă”, alimentată de lipsa de cunoștințe economice și de ușurința cu care oamenii accesează credite fără să înțeleagă riscurile.

Sursă: Radu Georgescu Facebook

Radu Georgescu dă exemplul unui fost coleg care a cumpărat un apartament cu 160.000 de euro, prin credit ipotecar, dar a rezistat doar 12 luni până și-a pierdut locul de muncă și nu a mai putut plăti ratele.

El explică și cauzele inflației ridicate din România:

„Avem cea mai mare inflație din Europa deoarece Guvernul se împrumută masiv pentru a acoperi deficitul bugetar.

Nu producem bunuri și servicii care să acopere avalanșa de bani împrumutați. Așa apare inflația.”

În final, economistul avertizează că dobânzile la credite ar putea continua să crească, întrucât „România se împrumută cu 8%, iar în mod normal toate creditele ar trebui să înceapă de la o dobândă de 12%”.


Radu Georgescu este Managing Partner la CFO Network, firma specializată în contabilitate, audit, taxe și analiza financiară.

El are experiență bogată în conducerea departamentelor financiare pentru companii multinaționale.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 2 minute

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria
Evenimentacum 21 de minute

Personal și tehnică de intervenție de la ISU Alba, în sprijinul colegilor din Călărași în contextul avertizărilor Cod Roșu de ploi
Actualitateacum 41 de minute

Primăria Aiud: Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat, la Compartimentul Iluminat public. Condiții de participare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 6 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 minute

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria
Economieacum 2 ore

Locuri de muncă în Alba: 520 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 17 ore

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum 19 ore

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

FOTO: Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia, locul 1 la Turneul Internațional ”Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Actualitateacum 19 ore

Piloții echipei de karting a Palatului Copiilor din Alba Iulia, rezultate remarcabile la ultima etapă a Campionatului Național
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Actualitateacum 16 ore

Ambasada României în SUA: Actorul american John Malkovich este aproape jumătate român
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum 2 zile

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum o săptămână

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Operație dificilă la rinichi, la un pacient diagnosticat cu tumoră renală, realizată cu succes la Spitalul Județean Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Mai mult din Educatie