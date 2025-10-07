Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani: Economistul Radu Georgescu transmite că România are dobânzi uriașe la bănci și critică lipsa de educație financiară din România și costurile uriașe ale creditelor ipotecare comparativ cu alte țări europene.

„În România habar nu avem cum se calculează dobânda și rata la un credit bancar. În școală învățăm despre euglena verde, dar nu ne învață nimeni cum se calculează dobânda la un credit.

În viața reală nu ne întreabă nimeni despre euglena verde, dar majoritatea avem credite la bancă”, a scris acesta, pe contul său de Facebook.

Potrivit economistului, în România dobânzile plătite la un credit ipotecar pe 30 de ani sunt de aproximativ patru ori mai mari decât în Bulgaria, ceea ce face ca prețurile locuințelor să fie „inaccesibile pentru majoritatea oamenilor”.

Radu Georgescu susține că a realizat un sondaj pe LinkedIn, la care au răspuns peste 5.000 de persoane, iar 92% dintre acestea consideră că prețurile locuințelor din România sunt inaccesibile.

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România

Economistul critică, de asemenea, lipsa de profesionalism din domeniul imobiliar:

„Nici măcar agenții imobiliari nu știu să calculeze dobânda la un credit bancar. În SUA, ca să fii agent imobiliar, trebuie să faci școală și să dai examen pentru licență. În România, dacă nu ai nicio meserie, foarte probabil te faci agent imobiliar.”

El acuză faptul că piața imobiliară din România este o „imensă bulă speculativă”, alimentată de lipsa de cunoștințe economice și de ușurința cu care oamenii accesează credite fără să înțeleagă riscurile.

Radu Georgescu dă exemplul unui fost coleg care a cumpărat un apartament cu 160.000 de euro, prin credit ipotecar, dar a rezistat doar 12 luni până și-a pierdut locul de muncă și nu a mai putut plăti ratele.

El explică și cauzele inflației ridicate din România:

„Avem cea mai mare inflație din Europa deoarece Guvernul se împrumută masiv pentru a acoperi deficitul bugetar.

Nu producem bunuri și servicii care să acopere avalanșa de bani împrumutați. Așa apare inflația.”

În final, economistul avertizează că dobânzile la credite ar putea continua să crească, întrucât „România se împrumută cu 8%, iar în mod normal toate creditele ar trebui să înceapă de la o dobândă de 12%”.

Radu Georgescu este Managing Partner la CFO Network, firma specializată în contabilitate, audit, taxe și analiza financiară.

El are experiență bogată în conducerea departamentelor financiare pentru companii multinaționale.

