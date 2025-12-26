Connect with us

Ce poți face cu resturile de mâncare care au rămas după masa de Crăciun: Rețete rapide și idei pentru a nu arunca preparatele

O mare problemă în bucătărie se ivește după masa de Crăciun: mâncarea rămasă. Ce poți să faci cu ea? Există o serie rețete, rapide, care pot fi făcute cu resturile de mâncare care au rămas. De la sandwich-uri și salate cu carne, gustări calde. 

O serie de rețete și sfaturi legate de resturile de mâncare pot fi citite mai jos.

Prepara ceva delicios din legume

Dacă ai resturi de legume fierte sau gratinate, înveleşte-le într-o tortilla, împreună cu bucăţele de brânză sau amestecă-le în diverse salate, alături de brânzeturi sau bucăţele de carne. Pregăteşte-le un sos şi savurează noul preparat.

Refoloseşte cartofii fierţi

Dacă îţi rămân cartofi fierţi, zdrobeşte-i bine pentru a-i transforma într-un piure. Apoi amestecă-i cu ceapă şi ouă bătute şi dă-i la cuptor, pentru a face plăcinte cu cartofi.

De asemenea, cartofii rămaşi pot să fie folosiţi în supe. Sotează un praz în puţin unt, adaugă piureul de cartofi şi supă de pui.

Din cartofi copţi sau fierţi poţi face şi pâine de casă. O altă variantă este să pregăteşti nişte crochete de cartofi. Amestecă piureul de cartofi cu ouăle bătute, dă-le formă de crochete, apoi dă-le prin pesmet şi prajeşte-le în tigaie.

Friptura poate fi folosită în salate, paste şi alte preparate

Carnea de la friptura de vită, porc, pui sau curcan o poţi folosi în salate. Dacă nu s-a servit toată friptura şi nimeni nu mai vrea să mănânce din ea pentru că deja s-au săturat de gustul ei, transform-o într-o salată de legume şi crudităţi.

De exemplu, carnea de curcan poate fi amestecată cu frunze de salată şi lăptucă, roşii, ouă fierte, bucăţi de avocado, ardei gras, ceapă, bacon şi brânză. Ca sos, se realizează un dressing din suc de lămâie, coajă de lamâie, coriandru, maioneză, sare, piper şi smântână.

Din carne de viţel şi carne de porc poţi face un amestec pentru câteva porţii de paste bolognese. Mărunţeşte foarte bine carnea de la friptură cu ajutorul unui cuţit şi pune-o în sosul de paste.

Dacă îţi rămâne nişte jambon, taie-l cubuleţe şi pune-l în blender alături de muştar, praz tocat, maioneză şi piper. Pasta astfel obţinută o poţi întinde pe pâine pentru câteva sandwich-uri delicioase sau pe biscuiţi săraţi, pentru aperitive. Garniseşte cu felii de castravete.

Sandwich-uri sau salate

De exemplu, un pui umplut, nemâncat în întregime, îl poşi folosi la sandwich-uri sau salate după ce ai scos umplutura din el şi ai curăţat toată carnea rămasă, depozitând-o într-un recipient separat.

Scoate carnea de pe oase înainte de a o folosi pentru alte reţete. Daca vrei să faci supă de pui, atunci rupe în bucăţele pieptul, cu tot cu oase, adaugă legume precum ceapă sau morcovi şi pune-le pe toate într-o casoletă până când vei face supa.

Depozitează în congelator

Unele resturi de mâncare nu le poţi folosi imediat, dar nici nu trebuie să le arunci. De exemplu, dacă îţi rămâne zarzavat, îl poţi tăia şi pune în punguţe, să-l congelezi până vei avea nevoie de el. În cazul în care au mai rămas şi preparate din porc precum lebăr sau caltaboş, pot fi congelate.

