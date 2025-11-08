Ce procent din populația României este afectată de sărăcie. INS a publicat datele pe anul trecut

Ce procent din populația României este afectată de sărăcie: Răspunsul vine de la INS. Rata sărăciei relative a fost anul trecut de 19%, adică sunt afectaţi aproape 3,6 milioane de oameni, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Sărăcia relativă reprezintă ponderea persoanelor cu un venit mai mic de 60% din media calculată în totalul populaţiei, potrivit RADOR.

Asta înseamnă că veniturile lor sunt atât de scăzute încât le este imposibil să aibă un standard de viaţă acceptabil, cu toate consecinţele care decurg: condiţii de locuit precare, îngrijirea inadecvată a sănătăţii şi bariere în accesul la învăţământ, cultură, sport şi petrecerea timpului liber.

Rata sărăciei a fost uşor mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaţilor, dar cei mai afectaţi sunt copiii – în proporţie de 26% – şi tinerii cu vârsta între 18 şi 24 de ani – în proporţie de 22 procente.

Din punct de vedere geografic, sărăcia este inegal distribuită: de opt ori mai mare în regiunea Sud-Vest Oltenia decât în regiunea Bucureşti-Ilfov. Studiul INS concluzionează că în România sărăcia este foarte profundă, multe persoane având şanse reduse de a ieşi din această situaţie într-un timp scurt.

