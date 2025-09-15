Connect with us

Economie

Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară

Publicat

acum 3 secunde

Prețurile apartamentelor au crescut în medie cu 12%, în august 2025, față de perioada similară de anul trecut, potrivit datelor Storia. Interacțiunile dintre cumpărători și vânzători s-au redus ușor, ceea ce sugerează o prudență mai mare din partea cumpărătorilor, în contextul creșterii prețurilor.

În București, piața imobiliară a avut o evoluție semnificativ mai bună decât media națională. Pentru Capitală, ANCPI a raportat aproape 4.700 de tranzacții, ceea ce reprezintă o creștere cu 15,3% comparativ cu august 2024, adică triplă comparativ cu media națională.

Creșteri au fost și în Iași (+12,2%) și Constanța (4,9%).

Numărul de tranzacții a scăzut în Brașov (-0,4%), Timiș (-2,6%), Cluj (-9,5%) și, mai ales, în Ilfov (-14,8%). Iași și Ilfov au avut circa 650 de tranzacții, în timp ce restul județelor menționate au raportat în general între 700-800 de tranzacții, potrivit Storia, citată de Mediafax.

Creșteri pe piața imobiliară în iunie – august

Datele ANCPI arată că în iunie – august 2025, la nivel național au avut loc aproape 44.500 de tranzacții, în creștere cu 9,7% comparativ cu perioada iunie-august 2024.

August 2025 a devenit a patra lună consecutivă în care numărul tranzacțiilor este în creștere și a doua cea mai bună lună după iulie 2025.

Creșterea procentuală s-a temperat însă comparativ cu avansul de 17% înregistrat în iulie 2025, ca urmare a intrării în vigoare a noii cote standard de TVA de 21% (de la 1 august) pentru orice tranzacție imobiliară.

„Dacă în luna iulie am observat o creștere puternică a contactărilor (+29%), pe fondul dorinței cumpărătorilor de a beneficia de vechea cotă de TVA, în august, chiar dacă numărul vizualizărilor de anunțuri a fost mai mare (+14% față de anul trecut), interacțiunile directe dintre potențialii cumpărători și proprietari au scăzut ușor (-3% față de august 2024).

Acest comportament sugerează că mulți dintre cei interesați preferă acum să observe piața și să analizeze mai mult opțiunile, după valul de achiziții din iulie”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Piața imobiliară în primele opt luni ale anului

În primele opt luni ale anului, în țara noastră au avut loc 106.200 de tranzacții, cu 0,4% peste nivelul raportat în perioada similară a anului trecut.

Dintre acestea, 30.000 de tranzacții au avut loc în București. Însă Capitala a înregistrat însă cu 4% mai puține tranzacții comparativ cu ianuarie-august 2024.

Constanța a devenit a doua piață imobiliară a țării, cu aproape 6.800 de tranzacții și o creștere cu 22%. A depășit județul Cluj, acolo unde creșterea a fost cu aproape 11%, la 6.500 de tranzacții. Timiș a înregistrat de asemenea peste 6.000 de tranzacții, însă județul a raportat o scădere cu 2,5%.

În contrast cu situația din București, județul Ilfov a înregistrat o creștere cu 4,8%, în timp ce în Brașov numărul de tranzacții a scăzut cu 7%. Ambele județe au raportat circa 5.700 de tranzacții.

Dintre principalele județe ale țării, Iași a înregistrat cea mai accentuată scădere: -21%, la aproximativ 4.800 de tranzacții cu unități individuale.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 4 secunde

Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară
Documente necesare dacă pleci cu copilul din țară
Evenimentacum 32 de minute

România introduce Sistemul de înregistrare Intrare/ieșire la frontieră, din luna octombrie. Cum va funcționa
Actualitateacum O oră

Sprijin de la stat pentru mamele care doresc să se reintegreze pe piața muncii. Care este suma propusă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 24 de ore

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în perioada septembrie-octombrie. Calendar și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 secunde

Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară
Actualitateacum O oră

Sprijin de la stat pentru mamele care doresc să se reintegreze pe piața muncii. Care este suma propusă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 11 ore

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Economieacum 4 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 5 ore

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Evenimentacum 23 de ore

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

VIDEO Documentarul unui record mondial la Alba Iulia: De la o idee, la 10.000 de oameni la o masă. Femeia din spatele proiectului
Evenimentacum o zi

Zile libere legale pentru români de Ziua Națională, Crăciun și Revelion 2025-2026. Trei seturi de minivacanțe, una de 7 zile
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Evenimentacum 8 ore

Examinări decontate prin CAS pentru depistarea cancerului și individualizarea terapiei, la Spitalul din Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Numărul normelor în regim de plata cu ora a scăzut la jumătate, în anul școlar 2025-2026. Precizările Ministerului Educației
Educațieacum 4 ore

Plata burselor în anul școlar 2025-2026: Până când se depun actele și când intră banii pentru lunile septembrie și octombrie
Mai mult din Educatie