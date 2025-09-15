Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară

Prețurile apartamentelor au crescut în medie cu 12%, în august 2025, față de perioada similară de anul trecut, potrivit datelor Storia. Interacțiunile dintre cumpărători și vânzători s-au redus ușor, ceea ce sugerează o prudență mai mare din partea cumpărătorilor, în contextul creșterii prețurilor.

În București, piața imobiliară a avut o evoluție semnificativ mai bună decât media națională. Pentru Capitală, ANCPI a raportat aproape 4.700 de tranzacții, ceea ce reprezintă o creștere cu 15,3% comparativ cu august 2024, adică triplă comparativ cu media națională.

Creșteri au fost și în Iași (+12,2%) și Constanța (4,9%).

Numărul de tranzacții a scăzut în Brașov (-0,4%), Timiș (-2,6%), Cluj (-9,5%) și, mai ales, în Ilfov (-14,8%). Iași și Ilfov au avut circa 650 de tranzacții, în timp ce restul județelor menționate au raportat în general între 700-800 de tranzacții, potrivit Storia, citată de Mediafax.

Creșteri pe piața imobiliară în iunie – august

Datele ANCPI arată că în iunie – august 2025, la nivel național au avut loc aproape 44.500 de tranzacții, în creștere cu 9,7% comparativ cu perioada iunie-august 2024.

August 2025 a devenit a patra lună consecutivă în care numărul tranzacțiilor este în creștere și a doua cea mai bună lună după iulie 2025.

Creșterea procentuală s-a temperat însă comparativ cu avansul de 17% înregistrat în iulie 2025, ca urmare a intrării în vigoare a noii cote standard de TVA de 21% (de la 1 august) pentru orice tranzacție imobiliară.

„Dacă în luna iulie am observat o creștere puternică a contactărilor (+29%), pe fondul dorinței cumpărătorilor de a beneficia de vechea cotă de TVA, în august, chiar dacă numărul vizualizărilor de anunțuri a fost mai mare (+14% față de anul trecut), interacțiunile directe dintre potențialii cumpărători și proprietari au scăzut ușor (-3% față de august 2024).

Acest comportament sugerează că mulți dintre cei interesați preferă acum să observe piața și să analizeze mai mult opțiunile, după valul de achiziții din iulie”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Piața imobiliară în primele opt luni ale anului

În primele opt luni ale anului, în țara noastră au avut loc 106.200 de tranzacții, cu 0,4% peste nivelul raportat în perioada similară a anului trecut.

Dintre acestea, 30.000 de tranzacții au avut loc în București. Însă Capitala a înregistrat însă cu 4% mai puține tranzacții comparativ cu ianuarie-august 2024.

Constanța a devenit a doua piață imobiliară a țării, cu aproape 6.800 de tranzacții și o creștere cu 22%. A depășit județul Cluj, acolo unde creșterea a fost cu aproape 11%, la 6.500 de tranzacții. Timiș a înregistrat de asemenea peste 6.000 de tranzacții, însă județul a raportat o scădere cu 2,5%.

În contrast cu situația din București, județul Ilfov a înregistrat o creștere cu 4,8%, în timp ce în Brașov numărul de tranzacții a scăzut cu 7%. Ambele județe au raportat circa 5.700 de tranzacții.

Dintre principalele județe ale țării, Iași a înregistrat cea mai accentuată scădere: -21%, la aproximativ 4.800 de tranzacții cu unități individuale.

