VIDEO: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia cu două proiecte: A durat 12 minute și nimeni nu a avut obiecții

Consilierii Locali ai Municipiului Alba Iulia s-au întrunit luni, 12 ianuarie, în prima ședință de Consiliu Local al Municipiului Alba Iulia.

A fost vorba despre o ședință extraordinară, în care s-au supus la vot două hotărâri de Consiliu Local. Ședința care a început la ora 13.00 a durat aproximativ 12 minute.

Ședința a avut loc în format online, pe platforma ZOOM, iar toți consilierii locali care au participat nu au avut obiecții sau discuții pe baza celor două proiecte de hotărâre.

Președintele de ședintă a fost viceprimarul din partea PSD, Alina Toma.

Ce proiecte au avut de votat consilierii locali

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii defnitive a defcitului sectiunii de dezvoltare al bugetului local, aferent anului 2025 suma de 19.270.188,80 lei, din excedentul anilor precedenti

Proiect de hotărâre privind executia bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2025 a Municipiului Alba Iulia

Absolut toți consilierii locali fie ei PNL, PSD, AUR, USR sau independenți au votat ”pentru” la ambele proiecte. Ba chiar la sfârșitul ședinței consilierii locali au glumit pe baza ședinței atât de scurte care a durat aproximativ 12 minute.

