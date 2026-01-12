Impozitele la locuinţe ar putea creşte din nou. Se pregăteşte taxarea la valoarea de piaţă. De când s-ar putea aplica măsura

Impozitele la locuinţe ar putea creşte din nou. Impozitele pe proprietăți ar urma să fie majorate din nou, de la 1 ianuarie 2027.

Guvernul vrea să implementeze sistemul e-Proprietatea, care va conduce la o nouă majorare a impozitelor, deoarece se va ţine cont de valoarea de piaţă a locuinţelor și nu de cota forfetară care se aplică din acest an. Astfel, cu cât proprietatea este mai scumpă, cu atât şi impozitul va fi mai mare.

Sistemul e-Proprietatea este o condiție pe care țara noastră trebuie să o îndeplinească în cadrul PNRR. Jalonul 237 prevede implementarea unui „sistem informatic care permite implementarea unui model automat de evaluare a proprietăților”, adică e-Proprietatea.

Cu ajutorul acestuia, posesorii de bunuri imobile vor putea să își administreze proprietățile printr-un sistem digitalizat. De asemenea vor avea acces online la informații despre proprietăți și taxe aferente.

Odată cu implementarea e-Proprietatea se va introduce un sistem de impozitare al proprietăților pe baza valorilor pe piață a acestora și nu pe baza unor sume forfetare stabilite în funcție de suprafața proprietății, rangul localității și zona din cadrul acesteia în care se afla proprietatea, așa cum se întâmplă în prezent.

Procentul exact (%) din valoarea de piață a imobilului care va constitui noul impozit pe proprietate rămâne o decizie politică ce urmează să fie luată de coaliția de guvernare. Această cotă va determina în mod direct valoarea impozitului pentru fiecare proprietar.

Analiştii economici spun că, în multe cazuri, vom vorbi din nou de taxe mult mai mari pentru case sau apartamente. În unele cazuri ar putea exista scăderi. Statul va ajunge, însă, să încaseze mai mult, per total, scrie Antena3.

Implementarea sistemului e-Proprietatea trebuia făcută anul trecut, însă măsura a fost amânată pentru începutul anului 2026.

Statul ar trebui să adune informaţii de la evaluatori, notari sau chiar de la Cadastru pentru a lansa o bază de date naţională prin care toată lumea să ştie cât valorează proprietăţile şi ce impozit trebuie plătit.

Impozite locale în 2026 în Alba Iulia

Impozitele și taxele locale pentru anul 2026 se pot plăti începând de luni la Alba Iulia. Valoarea acestora a crescut substanțial în acest an, în unele cazuri procentele majorărilor fiind de peste 80%, mai mari decât cele anunțate de Guvern la finalul anului trecut.

Impozitele din 2026 pe clădiri pentru persoanele fizice din Alba Iulia au fost majorate, de administraţia locală, cu peste 80% faţă de anul 2025, ca urmare a modificării Codului fiscal. Persoanele care achită cu anticipație impozitele pe clădiri, pe terenuri şi pe mijloacele de transport, până la data de 31 martie 2026, vor beneficia de o bonificaţie de 10%.

Taxe locale în București

În anul 2026, în București taxele au crescut cu aproape 80%, scrie Antena3.

valoarea impozabilă este de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, având instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (în 2025, valoarea impozabilă a aceluiaşi tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat);

pentru clădirile cu pereţi din lemn valoarea impozabilă este de 803 lei/metrul pătrat (comparativ cu 447 lei/metru pătrat în 2025);

a crescut de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii valorile prevăzute sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (faţă de 42 de lei/ha în 2025); 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (faţă de 31 lei/ha în 2025);



Taxe locale în 2026 în Cluj-Napoca

Și locuitorii din Cluj-Napoca vor plăti în acest an taxe majorate cu 55 până la 80% față de anul trecut. Primăria Cluj-Napoca susține că a majorat doar acele taxe impuse de noile prevederi ale Codului Fiscal.

Spre exemplu, pentru un apartament de 55 de metri pătrați în zona A, impozitul anual crește de la 330 de lei la 515 lei; în zona B, de la 303 lei la 495 lei; iar în zona C, de la 277 lei la 474 lei pe an.

