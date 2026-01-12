VIDEO ”Tărtăria”: Melodie hip-hop cu versuri anti Ucraina, UE și teorii ale conspirației, lansată de Cedry2k. Legătura cu Alba

Unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din România, Cedry2k, a lansat o o piesă hip-hop denumită ”Tărtăria”. Numele piesei fiind o trimitere directă la ”Tăblițele de la Tărtăria” trei artefacte istorice descoperite pe raza județului Alba, despre care o parte a comunității istorice spun că ar conține cea mai veche formă de scriere din lume.

În melodia de trei minute si 38 de secunde lansată luni, 12 ianuarie, Stelian Crăciun, pe numele său real, ”punctează” toate elementele din narațiunea ”pro suveranistă” anti UE și pro Rusia (în contextul războiului din Ucraina), transformarea României în ”Ucraina 2”. De asemenea Cedry2k atinge și partea de teorii ale conspirației legate de pandemia de COVID-19.

Cedry2k a avut de-a lungul timpului un mesaj pro legionar, anti UE, anti NATO. Mai mult de atât este prieten cu Eugen Sechila, apropiat al candidatului pro-rus Călin Georgescu. De asemenea într-o postare din 2024 pe Facebook, rapperul român îl susținea direct pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Mai mult de atât, a apărut alături de alt rapper, DragonuAk47, într-un manual de religie, într-o lecție despre cum au renunțat la droguri și l-au găsit pe Dumnezeu, potrivit libertatea.ro.

Dragonu Ak 47 a fost unul dintre cei mai mari promotori ai consumului de droguri, în concertele sale, în melodiile lansate în cadrul formației Specii, mai ales în anii 2010 - 2012 când drogurile legale, din magazinele de tipul ”Spice Shop” au făcut ravangii în rândul tinerilor de la acea vreme.

”Tărtăria”

În timp ce autoritățile luptau pentru închiderea magazinelor de ”vise” Dragonu Ak47 susținea și încuraja direct, prin melodiile sale consumul de droguri.

Melodia începe cu o remarcă directă la tăblițele de la ”Tărtăria”, de altfel artefacte controversate în lumea istorică. Apoi urmează o remarcă că poporul român trebuia să ”Fie unit în jurul lui Dumnezeu”, un mesaj similar cu cel al candidaților suveraniști, în special o narațiune des folosită de pro rusul Călin Georgescu.

Blestem pentru premierul Bolojan

Apoi, de la minutul 1.13, rapperul blesteamă sistemul politic actual și pe prim ministrul Ilie Bolojan: ”dar-ar urgie peste chelia ta dilie Ilie că mi-ai condamnat țara la sărăcie lucie, dând putere corporatocrației”.

”Pro Hamas, pro Putin, pandemia de covid și genocid”

Apoi rapperul continua și spune că cei care nu susțin Ucraina în lupta pentru apărarea țării în războiul deschis de Rusia sunt ”pro Putin”. De asemenea, acesta vorbeste și de mișcarea terorista Hamas, care a fost ținta atacurilor israeliene în ultimele luni, în Gaza.

VEZI ȘI: VIDEO: Cum au ajuns imagini din Alba Iulia într-un videoclip cu mesaje suveraniste făcut cu AI. Cadre dintr-un clip al Primăriei

Per a contrario, numește susținerea pentru mișcarea Hamas și a liderului rus de la Kremlin, Vladimir Putin, un alt adevăr.

”Ești pro Hamas sau pro Putin dacă vezi alt adevăr, numai un rinocer antisemit, dacă nu te-ai lăsat tăvălit de COVID sau convins de genocid”. În a doua parte a propoziției punctează o altă tema amplu dezbătută în tabara pro suveranistă, anti UE și care a câștigat milioane de adepți în România: pandemia de COVID și ”genocidul” din spatele ei.

O temă amplu folosită în discursul suveranist a lui Călin Georgescu, George Simion sau Diana Șoșoacă, în care aceștia au pus la îndoială pandemia de COVID și efectele devastatoare pe care acesta le-a avut asupra planetei.

Tema România atrasă în război împotriva Rusiei

În a doua parte a piesei, Cedry2k atinge în versurile sale una dintre cele mai rostogolite teorii ale conspirației și o mare manipulare în rândul susținătorilor mișcării suveraniste: România intră în război împotriva Rusiei. De asemenea, atinge și o altă temă a mișcării suveraniste: românii au sărăcit, fiind jupuiți de guvernanți.

Versurile pe care Cedry2k le spune pe acesta temă sunt următoarele:

”Nu vrem război, oricare sunt motivele sunt proaste, luptăm cu noi, nu în conflictele voastre, gunoiule, care ne jupoi, ne despoi, până ne vezi goi dar cu toate că suntem vai de noi, haide băi nepoate la tărăboi, cu smardoii aia a mai balșoi ca să putem face din România Ucraina 2”.

Se poate observa cu ușurință narațiunea rostogolită pe internet, în ultimele luni ale anului 2025, când ”bunicii își plângeau nepoții care vor merge la război împotriva Rusiei”.

Atac împotriva imigranților

Apoi, versurile continuă imediat cu o remarcă împotriva imigranților ajunși în țară pentru a lucra.

”....pământul în care vom fi îngropați de psihopați pentru a face spațiu pentru imigranți”.

”Tocilari sadici, importuri de aberații”

Ultima parte este un atac împotriva celor ce ”importa aberații”, mai pe scurt un atac împotiva celor ce ”importă” gândirea pro europeană, gândire promovată de ”satanele care îți bagă în cap prostii odată cu castanele”. Mai exact o trimitere la conducerea Uniunii Europene pe care aripa extremistă a mișcării suveraniste o numește de multe ori satanistă.

În ultimele versuri rapperul atinge și tema ”anti tociliarii de la conducere” o narațiune cu trimitere directă la președintele României, Nicușor Dan.

”Dați cu Slava sclavilor” spune Cedry2k în versurile sale, numindu-i ”sclavi” pe cei care susțin lupta Ucrainei împotiva Rusiei.

Aproape 7000 de vizualizări în două ore

În doar două ore de la lansare melodia ”Tărtăria” a strâns aproape 7000 de vizualizări și sute de comentarii din partea fanilor, în special tineri, pe YouTube.

Spre exemplu un tânăr spune: ”Ce top e videoclipul fără ochi (oglinda sufletului). Te face să fii atent doar la ce trebuie: versuri, mesaj și informație. Te uiți la Cedrea ca și cum ar fi versurile pe ecran, datorită umbrei de pe ochi. Mă înclin, Cedrea, mulțumesc pentru tot și pentru Marea Trezire a poporului român. Când viața te apasă și ești trist, gândește-te că ești trimis de Dumnezeu cu un destin: să plantezi sămânța hristică în noi, în aproapele tău.

Alt utilizator a comentat: ”Cineva trebuia să spună adevărul! Mulțumim, Cedry2k!„

De asemenea un alt comentariu lăsat: ”Tată Cedrea! Stâlpul identității românești contemporane. E de datoria noastră ca, în viitor, să-i facem statuie. E printre puținii artiști care nu s-au vândut celor de peste hotare și care au luptat împotriva masoneriei și a iluminaților. Cedrea trezește Conștiința Hristică în fiecare dintre noi”.

”Dacă oamenii din toată lumea l-ar putea auzi și înțelege pe Cedry2k în toate limbile lumii, astfel încât această voce pătrunzătoare să ajungă la urechea fiecărui om de pe planeta asta, cu flow-ul lui și mesajele pe care le transmite... atunci ar fi la același nivel cu topul mondial, internațional. Ceea ce, curând, pare că va fi posibil, odată cu apariția traducerilor în orice limbă pentru fiecare conținut și material, dar cu condiția să se păstreze glasul real și natural. Vorbim de calitate: să se audă la fel în toate limbile lumii, iar atunci va fi în frunte”, a mai scris un utilizator.

Tăblițele de la Tărtăria

Tăbliţele de la Tărtăria care conţin, potrivit unor istorici, cel mai vechi scris din lume, continuă să stârnească controverse în lumea ştiinţifică mondială. Vechimea celor trei tăbliţe este estimată la mai mult de 7000 de ani.

Cele trei obiecte mici şi străvechi de lut au fost descoperite în localitatea Tărtăria din judeţul Alba, între Alba Iulia şi Orăştie, de către cercetătorul clujean Nicolae Vlassa, în anul 1961.

Două sunt găurite şi sunt acoperite cu semne, iar a treia foloseşte o modalitate de scris pur pictografică, respectiv reprezentarea stilizată a unui animal (capră), un simbol vegetal şi un altul neclar. Cea de formă discoidală, cuprinde patru grupuri de semne, despărţite prin linii. Este considerată ca fiind cea mai apropiată de o scriere adevărată.

O bună parte din semnele conţinute pe ea se regăsesc în literele conţinute în inscripţiile arhaice greceşti.

Plăcuţele au fost găsite în staţiunea preistorică de la Tărtăria, în zona din faţa Haltei CFR, loc denumit de localnici ”Gura Luncii”. Primele menţiuni în literatura arheologică despre situl de la Tărtăria au fost făcute de Marton Roska, în repertoriul arheologic al Transilvaniei, apărut în 1942. Sesizând importanţa sitului, Constantin Daicoviciu a inclus cercetarea sistematică a staţiunii în programul de lucru al Institutului de Studii Clasice din Cluj.

Conducerea săpăturilor a fost încredinţată cercetătorului Kurt Horedt, care a efectuat aici două campanii de săpături, în august 1942 şi septembrie 1943. Săpăturile au fost reluate după mai bine de două decenii, de către Nicolae Vlassa, doctorand al profesorului Horedt, cel care avea să descopere tăbliţele.

sursă foto: captura ecran Youtube.

