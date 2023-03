Ce spune medicul ginecolog din Cugir despre acuzațiile grave care i se aduc. „Am mare încredere în justiția românească”

Medicul Ismail Mostafa a răspuns vineri acuzațiilor care i se aduc de către o pacientă și soțul unei altei paciente, ambele ajungând în stare gravă după intervenții chirurgicale efectuate pe secția de ginecologie a Spitalului Orășenesc Cugir.

În cazul pacientei care a fost la un pas să moară după o serie de operații efectuate în 2019 la spitalul din Cugir, medicul spune că a fost o anchetă făcută de către Colegiul Medicilor, care a confirmat faptul că nu este vinovat, iar decizia, spune acesta, ar fi irevocabilă. Cu toate acestea, procurorii desfășoară cercetări în acest caz pentru vătămare corporală din culpă, dosarul aflându-se în stadiul cercetărilor in personam, iar numitul M. H. M. I. are calitatea procesuală de suspect în această cauză.

În cazul tinerei de 25 de ani care a ajuns în comă pe secția ATI Alba Iulia după o anestezie efectuată în timpul unei intervenții ginecologice la spitalul din Cugir, medicul susține că pacienta nu a ajuns în această stare datorită unui diagnostic sau oricare procedură ginecologică. „Pacienta a ajuns în această stare datorită inductiei la anestezie, procedură medicală care nu este în atribuțiile mele, chiar dacă am făcut mai mult decât am putut să-i salvez viața”, a precizat dr. Ismail Mostafa, vineri, într-o postare pe pagina de Facebook.

Și în acest caz, procurorii desfășoară cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de neglijență în serviciu și vătămare corporală din culpă, dosarul aflându-se tot în stadiul cercetărilor in rem, fără a fi formulată o acuzație cu privire la o persoană.

Joi, 2 martie, înainte de publicarea articolului despre cazul din 2019, reporterii Alba24 au încercat să obțină punctul de vedere al doctorului Ismail Mostafa cu privire la acuzațiile aduse, însă acesta nu a răspuns la telefon și nici la mesajul în care i-a fost solicitată o poziție.

Ce spune medicul Ismail Mostafa

„Bună seara!

Am decis să răspund public afirmațiilor eronate care mi-au fost aduse, în calitate de medic .

De asemenea am observat faptul că prin intermediul rețelelor de socializare și mass-media, scopul unor persoane este de a-si face reclama personală, prin titlurile articolelor publicate, prin instigare la ură și răutate, prin defăimarea imaginii mele atât personale cât și în calitate de medic, contrar profesionalismului și caracterului meu. Observ în mod deosebit, la aceste persoane fără caracter sau etică morală și în necunostinta de cauză, scopul lor doar pentru a părea interesant, sau de a-mi degrada cu orice preț imaginea.

Pentru mine nu contează decât pacienții și persoanele care au încredere în mine și ma cunosc, atat ca medic, cat si ca om, care îmi doresc sa vadă, realitatea nu propaganda negativă, care încearcă sa-mi fie adusă.

Am observat că ,la Alba24 a apărut o postare plină de emoție dată de către soțul doamnei și o focusare prin care s-a încercat să conducă publicul către vina medicilor și a Spitalului din Cugir, folosind cuvinte și șantaj emotional, pentru a duce publicul intr-o zonă, diferită de realitate. Ulterior apare o altă știre în care se releva că aș fi cercetat de Avocatul Poporului, lucruri care nu au legătură cu realitatea, știri care nu sunt legate de titlu, iar scopul lor este doar pentru a crește audiențe și de a genera venituri prin distribuirile și vizualizările acestor informații eronate. Distribuirea acestor știri false probabil generează o satisfacție a timpului liber pe care aceste persoane îl au.

Vis-a-vi de cazul pacientei, care este în stare gravă la spitalul din Alba, îmi pare atât de rău, probabil mai mult decât oricine, dar pacienta nu a ajuns in aceasta stare datorită unui diagnostic sau oricare procedură ginecologica.

Pacienta a ajuns în această stare datorită inductiei la anestezie, procedură medicală, care nu este în atribuțiile mele, chiar dacă am făcut mai mult decât am putut sa-i salvez viața,

dar nici nu am așteptat apreciere, în schimb ,tot ce am primit au fost titluri de știri care să conducă publicul spre vinovăția mea. Cu familia pacientei am păstrat și păstrez legătura și poate confirma despre etică și profesionalismul meu de care dau dovada.

Referitor la cazul din anul 2019, a fost o anchetă făcută de către Colegiul Medicilor, care au confirmat faptul, că nu sunt vinovat de nici un fel, iar această decizie este irevocabilă.

Întrebarea mea este: De ce nu au fost publicate în mass-media și rețelele de socializare cazurile în care am salvat vieți, am ameliorat stări grave? bineînțeles cu ajutorul lui Dumnezeu.

De când am început sa practic meseria de medic ,am consultant peste 60.000 de cazuri și am făcut peste 13.000 de intervenții chirurgicale, dar nimeni nu scoate în evidență lucrurile bune, din păcate se scot doar lucrurile negative, cu atât mai mult lucruri ireale.

Eu, în mod personal, mă bucur pentru tot binele pe care l-am făcut și îl fac în continuare, iar in mod profesional voi continua cu dezvoltarea profesionala și voi rămâne dedicat pentru pacienții care cred în mine.

Mulțumesc în mod deosebit tuturor persoanelor care nu au crezut toata propaganda, care a fost si probabil… va continua și am mare încredere în Justiția Românească, că vor lua masurile legale.

La final mă rog în continuare pentru ca pacienta mea sa fie bine”, a scris medicul Mostafa Ismail, vineri, pe pagina de Facebook.

