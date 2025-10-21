Cei trei bărbați care l-au ucis pe afaceristul Adrian Kreiner, încă nu au fost condamnați de magistrații din Alba. O nouă amânare

Cei trei criminali ai omului de afaceri Adrian Kreiner încă își așteaptă sentința în primă instanță, din partea magistraților Tribunalului Alba. Este vorba despre cei trei bărbați care au comis crima în urmă cu aproape doi ani, în data de 6 noiembrie 2023, în locuința din Sibiu a afaceristului unde acesta locuia alături de fiica sa.

Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae, au intrat în casa omului de afaceri pentru a fura bunuri. Însă în acțiunea lor l-au ucis pe acesta. Crima a oripilat opinia publică din România.

La aproape doi ani de la comiterea faptei, cei trei încă își așteaptă pedeapsa în primă instanță. Unul dintre ei, în lipsă. Este vorba despre Cosmin Zuleam, capul bandei de ucigași care este fugar.

Cei trei au ajuns să fie judecați de magistrații din Alba după ce dosarul a fost strămutat din Sibiu. Până acum pronunțarea unei decizii a fost amânată de trei ori, cea mai recentă amânare fiind marți, 21 octombrie 2025. O nouă dată pentru pronunțare a fost fixată pentru ziua de 11 noiembrie 2025.

Încă de la începutul procesului doi dintre autorii crimei, Minae și Ghiță, care au fost prinși și se află în Penitenciarul Aiud nu au recunoscut fapta de omor. Aceștia au dat vina pe Zuleam și l-au indicat drept șeful grupării. De asemenea au mai spus că el este cel care l-a ucis pe Adrian Krainer.

Crima din casa omului de afaceri Adrian Kreiner

Crima a avut loc în 6 noiembrie 2023. Atunci aceștia au intrat în casa omului de afaceri din Sibiu, l-au imobilizat și au furat ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro. Apoi pentru a-și ascunde faptele l-au ștrangulat pe acesta. Adrian Kreiner a decedat în urma procedurii.

Cei trei bărbați care au comis tâlhăria și l-au ucis pe Adrian Kreiner, Costinel Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae, au planificat lovitura și și-au ascuns bine urmele, dar au mic detaliu le-a scăpat.

Înainte de atac, cei trei au supravegheat timp de două zile casa omului de afaceri, dintr-o clădire nelocuită, aflata pe aceeași stradă. Acolo au găsit criminaliștii o urmă care a dus la identificare criminalului.

Mai exact, au găsit un fragmet de la un plic de cafea. După ce locul a fost împânzit de criminaliști și polițiști au fost ridicate o serie de probe.

Una dintre ele a fost ”un fragmanet de ambalaj de culoare verde”.

Obiectul a fost analizat de criminalișii din București, după ce a fost ridicată de la fața locului, în urma cercetării criminaliste.

Cum au acționat în timpul jafului. Ce au comunicat procurorii

Acționând conjugat și coordonat, cei trei au procedat la imobilizarea numitului Kreiner Adrian, pe care l-au legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate și picioarele cu aceeași sfoară. Victima a fost apoi așezată pe abdomen, în poziția similară unei bărci, modalitate aptă a crea suferințe extrem de puternice.

Auzind zgomot, fiica omului de afaceri care se afla într-un dormitor de la etaj, a coborât în living unde l-a observat pe unul dintre agresori, fiind la rândul ei observată de acesta. Persoana vătămată s-a reîntors în dormitor de unde a apelat serviciul 112.

Doi dintre inculpaţi au urmat-o şi au pătruns în cameră lovind cu piciorul uşa încuiată de aceasta.

Prin utilizarea de amenințări și de violențe fizice, au sustras de la fiica omului de afaceri sumele de aproximativ 40 de euro și 100 de lei, pe care aceasta le avea în portofel, iar de pe un corp de mobilier au sustras 16 ceasuri, de diferite mărci, având o valoare totală de peste 200.000 de euro.

Persoanei vătămate i s-a cerut să indice locul unde ţin banii şi pentru că aceasta nu îl cunoştea, dându-şi seama şi de faptul că fusese alertată poliţia, au hotărât să plece. Unul dintre inculpaţi a avertizat-o să nu iasă din cameră, altfel o va omorî, afirmând că în acel moment va merge să îi omoare tatăl.

La finalul activității infracționale, acest inculpat s-a reîntors la victima Kreiner Adrian şi a executat o manevră de asfixie mecanică ce a condus la întreruperea fluxului sanguin spre creier și la instalarea comei”, se arată în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News