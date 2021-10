Centrul de Cultură Augustin Bena: Obicei din Alba, cercetat printr-un proiect depus la Administrația Fondului Cultural Național

Ordonanța de compensare a facturilor la energie nu are nevoie de norme de aplicare, este în vigoare și va fi aplicată de la 1 noimebrie, a declarat miercuri ministrul demis al Energiei Virgil Popescu, la Digi24, care a contrazis astfel infomațiile din spațiul public legate de aplicarea OUG.

„Nu are nevoie de norme de aplicare”, a spus Popescu, explicând că textul legii ar trebui să prevadă clar existența unor norme de aplicare. „Nu ai ce norme să faci ca să pui discount de 21 de bani în factură sau 25%….

Ordin comun al ministerelor pentru procedura de decontare

Vorbim de un consum care este într-o grilă minimă și o grilă maximă care este direct în factură și în consumul furnizorului”. Popescu a explicat că doar procedura de decontare a facturilor va face obiectul unui ordin comun al ministerelor implicate.

Pentru compensarea creșterii prețurilor la energie la nivelul IMM, la minister se lucrează la un proiect de act normativ, care va fi discutat în Parlament și care să poată fi aplicat de la 1 noiembrie, dacă între timp nu va fi investit un nou Guvern, care să poată da ordonanțe de urgență.

Orice formulă de compensare trebuie să ia în calcul și ce se va întâmpla după încetarea perioadei de aplicare, mai spune Popescu.

Reducerea TVA de la 19% la 5% poate fi o opțiune, dar la finalul perioadei taxa va crește din nou.

Orice variantă poate fi luată în calcul, dacă se dovedește viabilă”, a explicat ministrul, adăugând că este foarte greu ca o taxă redusă să fie majorată.

Proiectul PSD de plafonare a prețurilor nu este aplicabil

În context, Popescu a vorbit și despre proiectul PSD de plafonare a prețurilor la energie, care a primit un aviz negativ de la Autoritatea Națională de Reglemetare în Domeniul Energiei, pentru că forma inițială a actului normativ era „complet inaplicabilă”.

„Am văzut și amendamentele, nici acestea nu sunt aplicabile”, a adăugat Popescu.

„Acoperirea perderilor furnizorilor prin această plafonare se face printr-o schemă de ajutor de stat. Orice schemă de ajutor de stat trebuie, indiferent că e bună sau e proastă, trebuie aprobată de Comisia Europeană.

Nimeni din Ministerul de Finanțe, fără aprobarea Comisiei Europene, nu va putea da drumul la plăți.

Mai mult, nepunând nicio condiție furnizorilor să cumpere energia electrică la cel mai mic preț din piață, neurmărindu-i, lăsând la latitudinea arbitrarului cumpărarea energiei electrice, putem ajunge la sume foarte mari al prețului energiei electrice care se vor vedea în factura oamenilor…

După șase luni schema nu va mai putea fi aplicată, iar prețul se va duce în afara plafonării.

Noi am anunțat că suntem de principiu de acord cu o plafonare, dar am dori o plafonare urmărită foarte atent de autoritatea de reglementare, care poate să verifice achizițiile de energie electrică, o plafonare la care să dăm oamenilor, în plus, și această compensare de 21 de bani și 25% din factură”, a spus Popescu.

Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care prevede ompensarea racturilor la energia electrică ale populației, cu 0,21 lei/kwh și cu 25% a facturilor la gaze, cu consumuri între anumite limite.