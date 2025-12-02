Connect with us

Vineri, 5 decembrie, se deschide Târgul de Crăciun 2025 la Sebeș: spectacole, surprize pentru copii, colinde. PROGRAM

Publicat

acum 7 secunde

Primăria Sebeș anunță că Târgul de Crăciun în municipiu se deschide vineri, 5 decembrie, de la ora 17.00. Sunt pregătite surprize pentru copii, în seara de Moș Nicolae.

Evenimentul ”Crăciun cu bucurie, la Sebeș” – Târgul de Crăciun se desfășoară în perioada 5-24 decembrie, în parcul primăriei. Spectacole și alte evenimente vor fi și în alte locații din municipiu.

Târgul de Crăciun 2025 la Sebeș. PROGRAM

Vineri, 5 decembrie

Ora 17.00: Deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea iluminatului de sărbători – Parcul Primăriei

  • Momente artistice cu: Fanfara din Petrești, Școala de muzică „DoReMi” și Alexandra Pamfilie, Ancuța Stănuș și micii colindători, Trupa de Dansuri Săsești, Ordinul Scutierilor de Mühlbach, personaje din povestea Crăciunului

Duminică, 7 decembrie

Ora 18.00: Concertul de colinde al Organizației Tinerilor de pe Valea Sebeșului – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Luni, 8 decembrie

Ora 10.00: „Ninge cu… filme”- vizionări de filme educative pentru copii – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 17.00: Vernisajul expoziției personale Eugen Măcinic. Primăria Municipiului Sebeș – spațiul expozițional

Marți, 9 decembrie

Ora 15.00: Gala oamenilor de afaceri – la Primăria Municipiului Sebeș

  • Conferința „Evoluții economice în 2026: ce urmează pentru România? Prognoze, scenarii și recomandări pentru decidenți publici și privați”. Invitați: lect. univ. dr. Adrian T. Mitroi și Mihai Buia – fost senior banker și specialist în relații internaționale
  • Lansarea publicației Transilvania Business

Miercuri, 10 decembrie

Ora 10.00: „Pe bunici să-i colindăm!” – tradiții și obiceiuri românești povestite cu bunicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeș – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2 – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 18.00: Concertul de Crăciun al trupelor locale: Dublu Click, Loutfire, Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten, RedRavine, Nexxt Band, Vasi Berki Band. Prezintă: Ana Filimon și Dacian Tărâță – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Joi, 11 decembrie

Ora 10.00 & ora 13.00: Excelența în educație. Gala de premiere a elevilor merituoși ai Sebeșului – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 19.30: Spectacol de teatru: comedia „Hoț să fii, noroc să ai!” – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Vineri, 12 decembrie

Ora 10.00: Lansare de carte pentru copii „Secretul bine păstrat” – autoare Laura Iviniș – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2 – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Sâmbătă, 13 decembrie

Ora 10.00: Târgul caritabil de turtă dulce organizat de Trupa de Dansuri Săsești și Biserica Evanghelică Sebeș – la Biserica Evanghelică Sebeș

Duminică, 14 decembrie

Ora 11.00: Spectacol de teatru pentru copii: „Abracadabra!” cu Marian Râlea – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Luni, 15 decembrie

Ora 17.00: Serată culturală aniversară, ediția a VIII-a. Vernisajul expoziției personale de pictură prof. Camelia Zurman – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

  • Participă Cenaclul literar „Lucian Blaga”, creatori și artiști plastici locali

Marți, 16 decembrie

Ora 16.00: Balul bobocilor – Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 4 – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Miercuri, 17 decembrie

Ora 10.00: Serbarea Grădiniței „BusyAngels” – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 18.00: Spectacol muzical de Crăciun cu Școala de muzică „DoReMi”, coord. de prof. Alexandra Pamfilie – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2 – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

15-17 decembrie

Ora 10.00: „O poveste de Crăciun”, ediția a IX-a (ateliere de lectură și creație în parteneriat cu instituțiile de învățământ din municipiul Sebeș și împrejurimi) – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Joi, 18 decembrie

Ora 09.00: „Cartea poveștilor de iarnă începe cu A fost odată ca niciodată…. Es wareinmal” – Ziua Minorităților Naționale din România – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 10.00: „Ninge cu… filme” – vizionări de filme educative pentru copii – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 16.00: Spectacolul de Crăciun al Clubului Copiilor Sebeș – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Vineri, 19 decembrie

Ora 09.00: „Ninge cu… filme” – vizionări de filme educative pentru copii și tineret – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Sâmbătă, 20 decembrie

Ora 16.00: SPECTACOL EXTRAORDINAR DE COLINDE cu ȘTEFAN HRUȘCĂ – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Duminică, 21 decembrie

Ora 18.00: Spectacolul de colinde al Bisericii Penticostale Eben Ezer Sebeș – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Luni, 22 decembrie

Ora 10.00: Serbarea Grădiniței „Heidi” – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 12.00: Serbarea Grădiniței „Mirela” – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 18.00: „Crăciunul în culorile copilăriei” – gala micilor artiști plastici ai orașului – –  la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

  • Îndrumători: pictorii Dori Susan și Eugen Măcinic

Marți, 23 decembrie

Ora 18.00 „Un gând bun pentru Moş Crăciun” – scrisorile copiilor la bibliotecă

5-24 decembrie

Ora 12.00: Calendarul de Advent al Cărților – la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

