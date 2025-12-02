FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European

O nouă performanță internațională a fost obținută de albaiulianul Mihnea Costachi, în cadrul Campionatului European de Șah Blitz.

În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, Campionatele Europene de Șah Rapid și Blitz s-au desfășurat la Prishtina, Kosovo, reunind la start aproape 400 de participanți din 38 de țări.

Mihnea Costachi, sportiv al CSM Unirea Alba Iulia, a obținut locul 1 la categoria de rating 2500.

Acesta a avut un parcurs foarte bun, reușind să învingă doi mari maeștri internaționali: Anton Guijarro David (Spania) și Livaic Leon (Croația).

Pe parcursul celor 13 runde, Mihnea a acumulat 9 puncte, ocupând locul 24 în clasamentul general.

Șahistul albaiulian va continua seria de competiții weekendul următor, când va participa la două turnee, la Pitești și Ploiești.

