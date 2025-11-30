Ultima ediție Fidelis din acest an începe săptămâna viitoare pe 5 decembrie. Ce dobânzi are și ce avantaje au donatorii de sânge

Ultima ediție Fidelis din acest an începe săptămâna viitoare pe 5 decembrie, a anunțat Ministerul Finanțelor.

Cei interesați să își investească economiile vor beneficia de dobânzi de 6,55 la sută și de 7,55 la sută pentru donatorii de sânge, ambele cu scadență la doi ani, și de 7,10 la sută, cu scadență la patru ani, și de 7,50 la sută, cu scadență la șase ani.

Titlurile în euro au o dobândă care pornește de la 3,75% cu scadență la trei ani, de 4,75 la sută cu scadență la cinci ani, de 6,20% cu scadență la 10 ani.

Titlurile de stat Fidelis pot fi vândute înainte de maturitate, beneficiarul primind dobânda aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul pe bursă.

Ministerul Finanțelor reamintește că veniturile obținute sunt neimpozabile.

De la lansarea programului, emisiunile de titluri de stat Fidelis au atras investiții totale de peste 59,33 miliarde lei, prin intermediul a peste 479.077 de subscrieri.

Un pilon al programului îl reprezintă sprijinul pentru donarea de sânge, prin acordarea unor condiții preferențiale investitorilor-donatori, care beneficiază de un punct procentual suplimentar la dobândă. De la debutul parteneriatului cu Rock FM, ajuns la 20 de ediții, donatorii-investitori au plasat în titlurile de stat FIDELIS peste 3,76 miliarde lei, prin 47.049 de subscrieri.

