Connect with us

Eveniment

VIDEO: Reprezentație de Ziua Națională în Alba Iulia. ”Retragere cu torțe” în Cetatea Alba Carolina

Publicat

acum 1 minut

Ziua Națională, 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia. În Cetatea Alba Carolina, luni după-amiaza, se desfășoară o reprezentație de reconstituire istorică, ”Retragere cu torțe”.

Traseul este strada Mihai Viteazul – Sala Unirii – Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina.

YouTube video

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena”.

De 1 Decembrie la Alba Iulia au fost mai multe momente de reconstituiri istorice, dar și alte evenimente.

Vezi și VIDEO Parada militară de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: peste 1000 de militari, vehicule blindate

Vezi și LIVE VIDEO: Spectacol folcloric extraordinar ”Alba unește România”, de 1 Decembrie la Alba Iulia, în Piața Cetății

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

VIDEO: Reprezentație de Ziua Națională în Alba Iulia. ”Retragere cu torțe” în Cetatea Alba Carolina
vremea în alba prognoza meteo
Evenimentacum 36 de minute

Vremea până în 14 decembrie în Transilvania și în țară: alternanțe de temperatură, câteva ploi. Prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum O oră

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Administrațieacum 3 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Ultima ediție Fidelis din acest an începe săptămâna viitoare pe 5 decembrie. Ce dobânzi are și ce avantaje au donatorii de sânge
magazin ppc energie alba iulia
Economieacum o zi

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Evenimentacum 10 ore

FOTO-VIDEO UPDATE: Marșul Unirii organizat de George Simion la Alba Iulia. Mii de oameni pe traseu spre Cetate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum o săptămână

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 1 minut

VIDEO: Reprezentație de Ziua Națională în Alba Iulia. ”Retragere cu torțe” în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum 3 ore

LIVE VIDEO: Spectacol folcloric extraordinar ”Alba unește România”, de 1 Decembrie la Alba Iulia, în Piața Cetății
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum O oră

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Evenimentacum 2 zile

VIDEO DOCUMENTAR Alba24: De la ”dosar cu șină”, la nativi digitali. Cum se adaptează generațiile de români la tehnologie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 5 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Zilele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 101 de ani de existență a unității de învățământ
Administrațieacum 4 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din Educatie