VIDEO: Reprezentație de Ziua Națională în Alba Iulia. ”Retragere cu torțe” în Cetatea Alba Carolina

Ziua Națională, 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia. În Cetatea Alba Carolina, luni după-amiaza, se desfășoară o reprezentație de reconstituire istorică, ”Retragere cu torțe”.

Traseul este strada Mihai Viteazul – Sala Unirii – Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena”.

De 1 Decembrie la Alba Iulia au fost mai multe momente de reconstituiri istorice, dar și alte evenimente.

