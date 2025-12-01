Connect with us

FOTO: Zeci de persoane au fost consultate gratuit la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru prevenirea diabetului zaharat

Zeci de persoane au fost consultate gratuit la Alba Iulia, luni, 1 decembrie, pentru prevenirea diabetului zaharat. La acțiune au participat cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Acestea au oferit consultații gratuite și testări ale glicemiei adulților, pentru evaluarea riscului de diabet zaharat.

Acțiunea, realizată în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și DSP Alba, a avut loc la noul sediu administrativ al CJ Alba, de la Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina.

Inițiativa a fost coordonată de Neptina Munteanu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice și asistent medical Laura Filipescu.

În total, 71 de persoane au beneficiat de aceste servicii.

”Participanții au primit recomandări valoroase pentru adoptarea unui stil de viață sănătos, demonstrând încă o dată că prevenția începe cu informarea și cu un simplu control care poate face diferența.

Diabetul reprezintă o provocare majoră la nivel global, afectând sănătatea și bunăstarea oamenilor, familiilor și comunităților. Subliniem importanța prevenției și a depistării timpurii — pași esențiali pentru a evita complicațiile unei afecțiuni cronice care poate fi gestionată eficient dacă este descoperită la timp.

Cu această ocazie, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a celebrat Ziua Națională a României printr-un gest dedicat comunității: grija față de sănătate. Prevenția începe cu un pas mic, dar esențial”, anunță reprezentanții spitalului.

imagini: Spitalul Județean de Urgență Alba/ Facebook

