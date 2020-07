Certificate false pentru test negativ de COVID-19, vândute turiștilor la granița cu Grecia. Cât costau ”documentele”

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani din Alba pot beneficia de indemnizaţie de şomaj, pentru o perioadă de 6 luni, dacă se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.

Indemnizația este în cuantum de 250 lei/ lună, iar înregistrarea la AJOFM trebuie făcută în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă, potrivit ANOFM.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu au promovat examenul de Bacalaureat, termenul pentru înscrierea la agenţiile teritoriale ANOFM este de 60 de zile de la încheierea cursurilor claselor terminale din învăţământul liceal. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidentele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare începe de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ale ANOFM ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

– carte de identitate;

– actele de studii / adeverință eliberată de la secretariatul institituției școlare care atestă absolvirea;

– declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă.

Vezi Declaratie_pe_proprie_raspundere_-_restrictii_medicale

În vederea acordării serviciilor de mediere, persoanele înregistrate în evidenţele ANOFM vor completa o Cerere mediere loc munca

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și în acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (1.500lei). Plata se efectuează în doua tranșe: prima după încadrare și a doua după cele 12 luni.

sursă: anofm.ro