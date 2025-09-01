Cetățean străin aflat la muncă în România, bătut la Cluj-Napoca. Medicii sunt rezervați cu privire la șansele de supraviețuire

Un cetățean străin, aflat la muncă în România, a fost bătut pe o stradă din Cluj-Napoca și este în stare foarte gravă. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Victima se află în prezent în comă, iar medicii sunt rezervați privind supraviețuirea acesteia, scrie Cluj24.

Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, citați de Cluj24, incidentul s-a petrecut în noaptea de 26 august 2025, în jurul orei 23:40, lângă trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului.

Conform procurorilor, agresorul și-a lovit victima la nivelul capului, spatelui și picioarelor, inclusiv după ce aceasta căzuse la pământ.

Leziunile produse în urma bătăii sunt extrem de grave, fiind estimate 40-45 de zile de îngrijiri medicale, însă starea critică a victimei ridică suspiciuni cu privire la șansele reale de recuperare.

În acest caz, judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Cluj-Napoca a admis pe 31 august propunerea Parchetului de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Procurorii au subliniat că inculpatul a lovit victima care se afla deja la pământ, fapt care conferă faptei “un grad de periculozitate extrem de mare și-l califică pe inculpat ca fiind o persoană extrem de agresivă”.

Mai mult, aceștia au punctat și faptul că agresorul a acționat într-o zonă ferită de ochii lumii, întunecată și a lovit un cetățean străin, aflat la muncă pe teritoriul României, după care l-a lăsat căzut, inconștient, fiindu-i indiferente urmările faptelor sale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News