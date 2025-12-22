Connect with us

Actualitate

CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile de pe cele mai solicitate rute în perioada sărbătorilor de iarnă

Publicat

acum O oră

CFR Călători va suplimenta cu vagoane, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, trenurile de pe cele mai solicitate rute, în limita parcului de material rulant disponibil, pentru a facilita deplasarea călătorilor în toate destinațiile.

”CFR Călători anunță că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinațiile.

Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent, iar, în funcție de cerere, trenurile de pe cele mai solicitate rute vor fi suplimentate operativ cu vagoane, în limita parcului de material rulant disponibil.

Pentru evitarea supraaglomerării trenurilor din orele de vârf, recomandăm pasagerilor să utilizeze și celelalte trenuri prevăzute în graficul zilnic de circulație. Biletele pot fi achiziționate online până la ora plecării trenului, în limita locurilor disponibile”, se arată într-un comunicat al companiei, potrivit Agerpres.

În vederea unei mai bune predictibilități a cererii de transport și a adaptării eficiente a capacității la numărul de locuri solicitat, CFR Călători recomandă planificarea din timp a călătoriei, inclusiv achiziționarea în avans a legitimațiilor de călătorie.

”Înainte de urcarea în tren, recomandăm tuturor călătorilor să se asigure că dețin legitimația de călătorie și, după caz, documentele aferente transportului, pentru a evita taxarea suplimentară în tren și/sau aplicarea sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare”, se mai precizează în comunicat.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

frig gheața
Evenimentacum 4 minute

Vremea între Crăciun și Revelion, în Alba. Prognoza meteo anunță nopți și dimineți geroase
Actualitateacum 43 de minute

Alba Mall vă urează ”La mulți ani și sărbători memorabile!” (P)
Actualitateacum O oră

CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile de pe cele mai solicitate rute în perioada sărbătorilor de iarnă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Administrațieacum 3 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Comunicat: TRANSAVIA, nivel Silver în cel mai important clasament de sustenabilitate din România, CST Index 2025
Economieacum 3 ore

Cât crește impozitul pe mașinile hibride, din 2026. Facilități fiscale eliminate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 3 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 2 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 3 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 10 ore

Horoscop săptămâna 22-28 decembrie: Perioada Crăciunului aduce o tranziție magică spre Anul Nou. Zilele încep să crească
iarna vremea craciun si vremea revelion meteo prognoza
Evenimentacum 2 zile

21 decembrie, solstițiul de iarnă. Începutul iernii astronomice aduce cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și credințe populare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 8 ore

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Evenimentacum 3 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

”Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false”. Ce măsuri anunță ministrului Sănătății
Evenimentacum 3 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 zile

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Actualitateacum 4 zile

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie